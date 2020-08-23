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科学认知食品明白理性消费

2020年08月23日08:02 来源：北京青年报

贵报8月22日评论版刊登的《科学饮食需要推倒“思维之墙”》一文，给广大读者上了一堂科学知识普及课。

“无糖”看似是个更健康的选择，其实可能只是一个新的陷阱。糖带给人的欲望并不比烟酒差，学会节制才更健康。

广大消费者在选择食物时，不能囿于固有思维，切勿偏信商家的广告营销，否则就容易陷入“消费迷思”中。在选择日常饮品时，建议消费者不要盲目相信商家噱头，了解产品的成分和作用后再进行下一步的选择。

科学认知食品，明白理性消费，要求消费者真正理解相关概念，提高自身科学素养，避免被商家广告洗脑。当遇到各类声称有“神奇功效”的食品时，应多求助于亲戚朋友，问一声“可信吗”，从而减少上当受骗的可能性，跨越那些藏身于“概念”噱头中的陷阱。

广大消费者要通过正规商场、超市保健食品专卖店、药店等购买保健食品，谨慎对待以会议传销、电话订购、网络直销等方式销售的产品。购买保健食品应索要购货凭据或发票并妥善保存，以备发生消费纠纷时更好地维护自己的合法权益。

共建安全放心食品消费环境，需要全社会各界的共同参与，保障食品安全，更要依靠消费者，动员消费者，营造人人参与、共治共享的良好氛围，不断增强人民群众的满意度、获得感。要增强广大消费者的保健食品消费意识，提高辨别真假保健食品的能力，为明白安全消费奠定坚实的基础。（张军停）

(责编：许晓华、李轶群)


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