三招选出好大米 煮饭时加点料能护血管防三高

编者按：民为国基，谷为民命。粮食在我们生活中不能缺席，而生活中，糙米、胚芽米、发芽米、蒸谷米、抛光米、有机米、富硒米、免洗米、火山岩米、竹营养米、免淘米……种类繁多，它们之间有啥区别呢？买多的大米我们该如何储存？买回家的大米我们又该怎样蒸出一锅营养味美的米饭呢？

各种大米的区别

面对市面上的糙米、胚芽米、发芽米、蒸谷米、抛光米、免淘米……选择困难症的人表示“下手难”。中国农业大学食品科学与营养工程学院教授李再贵表示，这些大米本质上都是稻谷，其区别在于加工工艺不同。稻谷脱去谷壳后，分为谷皮、糊粉层、胚乳和胚芽四部分。蒸谷米又称半熟米，它是稻谷脱壳前经过清理、浸泡、蒸煮、干燥等水热处理后，再按常规方法脱壳、碾磨而成的米粒，在加工过程中，米粒会吸收稻壳和米糠中的物质，如一些营养素和色素；糙米是稻谷仅经过脱壳，谷皮、糊粉层等部分全部得到保留的米粒；胚芽米是糙米再进行较小程度的碾磨，去掉了部分糊粉层，但胚芽部分仍得到保留的米粒；发芽米是糙米在一定温度和湿度下，经过一段时间后，有发芽趋势或者已经发芽的米粒；抛光米是糙米进行一定程度的碾磨和清理，基本去除了糊粉层、有光泽的米粒；免淘米又称清洁米，是将抛光米表面残留的糠粉去除干净，煮饭前不需要淘米的米粒。

从外观上看，糙米是棕色；蒸谷米是浅棕色，米粒呈半透明状；发芽米颜色也比较深，还可以看到明显的芽；其他大米为白色，其中胚芽米能在米粒上看到浅棕色的胚芽；抛光米和免淘米都很洁净光亮，后者表面更干净。

从营养上看，蒸谷米的营养价值最高，因为它不但完整保留了糙米的营养，而且还在蒸谷过程中吸收了稻壳中的一些营养成分；糙米的营养也不错，膳食纤维、矿物质和维生素含量均明显高于普通大米。发芽米和胚芽米都保留了胚芽，含有较丰富的蛋白质、脂肪等营养成分，但发芽米的营养更好，特别是膳食纤维、矿物质和维生素的含量均高于胚芽米。抛光米和免淘米的营养就略显逊色了，它们的膳食纤维、矿物质和维生素的含量均较低。

从食用体验看，抛光米和免淘米的口感最好，免淘米加工更精细，风味稍佳；胚芽米的口感和食味与普通大米比较接近，多数人容易接受。其他几种大米在风味或口感上都存在缺陷：糙米的糊粉层膳食纤维含量较高、结构较致密，导致蒸煮时吸水困难，所以其口感较硬，食用体验较差；发芽米是萌动的糙米，口感也比较差；蒸谷米口感较硬，和糙米相比，更不容易被人接受。

烹饪时，糙米、胚芽米、发芽米和蒸谷米可以适当延长浸泡时间（至少1小时以上），加水量也要增加，以改善口感。如果仍然难以接受，可以加少量到普通大米中煮成杂粮饭。蒸谷米推荐做成炒饭或者咖哩饭等，以掩盖其本身的特殊风味。抛光米和免淘米跟普通大米的烹调方式一样。

需要提醒的是，糙米、胚芽米、发芽米和蒸谷米的不饱和脂肪酸含量都较高，容易氧化酸败。购买时要看好生产日期和保质期，保存时要注意低温、干燥、避光条件，最好是冰箱冷藏或冷冻贮藏。

大米五花八门 如何选出好大米

大米是很多人日常生活必不可少的主食，但近些年在商家精心包装下，有机米、富硒米、免洗米、火山岩米、竹营养米、水晶米等概念米层出不穷，如何选到好大米还真是让人犯愁。北京工商大学食品学院教授刘新旗表示，除符合标准的富硒米、有机米相对好一些外，多数大米种类营养价值差不多，挑选时关键是看口感，在挑选“有机米”、“绿色米”等时，一定要留心查看其绿色食品等标志，并通过相关途径求证。

刘新旗说，具体来讲，有三个挑米方法：第一，看一看。先看看米粒的颜色是否均匀，色泽、大小、形状是否一致，由此可判断是否是有不同品种的大米混合的，一般情况下，外表晶莹透亮的大米淀粉结构好，口感佳，而不太透明的大米可能口感较黏稠，水分大。第二，闻一闻。抓一把大米闻闻，如果是新米会有天然的谷香味，放置久的陈米则易出现“哈喇味”；第三，抖一抖。捧起一把米，慢慢倒掉，看看是否有碎米粒或者颗粒不饱满的米，如有则可能是加工过度或者大米质量较差。买大米遵循“吃多少买多少，少量勤买”的原则，以买够2个月的食用量为宜。

米的储存方法

根据季节，适量存放。一年之中，根据不同的季节，可适时调整家中大米的存量。一般情况下，夏季天气温度较高，空气湿度较大，大米极易受潮发霉，储存难度较大，理应少存，最好随买随吃。而秋冬季节，温度较低，气候干燥，大米不易受环境影响其食用品质，可以适量多存。

适时通风，防潮隔热。无论是超市、菜场还是家庭，在夏天对大米的保存都应该注意防潮、隔热，尽可能存放在阴凉、干燥、易通风的地方。具体需注意三个方面：注意防潮，不宜混存。因为大米吸湿性较强，所以应注意防潮，不宜混存。例如，大米不宜靠墙着地，通常要放在垫板上，防止受潮；大米不宜与鱼、肉、蔬菜等水分高的食品同时储存，否则大米吸水，容易霉变或生虫。注意隔热，远离热源。在高温环境下，大米容易发热霉变，因此应注意隔热，远离热源。例如，大米不宜存放在厨房内，因厨房温度高、湿度大，对大米质量影响很大；大米不宜放在炉灶旁，因离热源太近，大米会发热从而引起质量变化。注意阴干，切忌曝晒。如果大米受潮，应放在阴凉通风处摊开晾干吹透，切忌曝晒。因为曝晒会使水分迅速散失，一些颗粒会碎掉，导致食用品质大打折扣，若再放回潮湿环境更容易受潮、霉变、生虫。

自然缺氧，科学防虫。在高温高湿季节，防止大米生虫的历史经验有很多种。例如：在米袋里混合放入几头干大蒜（大蒜食品）；或取花椒或茴香，包成若干纱布包，放入米袋然后密封。但用这些方法时间长了，米里会保留某种气味从而影响食用，害虫也会对某种气味产生抗性，仍然达不到预期效果。那么，如何能既防虫又不影响食用呢？据保粮专家介绍，虫卵在低氧或缺氧的情况下很难发育成幼虫，因此家庭储米可用塑料薄膜缺氧密封，采用这种自然脱氧的方法保存大米，既能达到防虫效果，又不会影响大米的食用品质。

米饭加点料 营养更全面

+糙米 助消化。日常饮食中我们常吃的大多为深度加工后的精白大米，其中的矿物质、B族维生素和膳食纤维流失不少。比起精白米，糙米的颜色偏黄，正是因为这一层微黄的谷皮、胚芽，糙米也就富含了多种维生素、矿物质和膳食纤维。煮米饭时多加一小把糙米，能够帮助消化，减少糖分转化，对控制血糖有益。

+紫米、黑米 健脾胃。紫米富含赖氨酸、色氨酸、维生素B1等多种营养物质，以及铁、锌、钙等人体所需矿物元素。煮白米饭时加入紫米，味香且糯，对于预防便秘、高血压和高血脂等有帮助。黑米含锰、锌、铜等无机盐以及叶绿素、花青素等营养成分，煮饭时加入可健脾养胃，适合病后调理。

+燕麦 护血管。燕麦富含膳食纤维和多种维生素，且氨基酸构成相对合理。燕麦中多不饱和脂肪酸含量丰富，有助降低人体血液中的胆固醇含量，预防血栓的形成。煮饭时用燕麦代替一部分大米，煮出的饭更黏更软糯，对中老年人来说，不仅有助于肠道蠕动，也能更好控制血脂，保护血管健康。

+红小豆 控血糖。红小豆中含有丰富的钾元素，是典型的高钾低钠食物。中医认为，红小豆能利湿利尿、消除水肿。煮饭时加入可控制血糖。不过，对于慢性肾病、尿毒症、高钾血症等患者不适用。

+芸豆 防三高。红芸豆是一种难得的高钾、高镁、低钠食品，放入米饭中食用，对于“三高”、动脉硬化等心脏病的人来说有很好的保健效果。此外，红芸豆富含花色苷，有抗氧化功效。要提醒大家的是，芸豆必须要高温煮烂才可食用，否则无法消除芸豆中的凝集素，容易引起食物中毒。

+绿豆 强免疫。绿豆清热祛暑，夏天煮饭时加入可促进消化，也适合暑热严重和容易上火的人群。绿豆的蛋白质含量高于谷类，而且其蛋白质对于清除体内重金属有效，可增强机体免疫力。

+红薯 助排便。红薯中含有大量的胡萝卜素和膳食纤维，刺激肠道蠕动，帮助排便。如果长期有便秘困扰的人，可以试试煮米饭时加红薯，有助于提高身体新陈代谢的效率。但对于胃溃疡、胃酸过多、血糖高的人，红薯不宜一次吃得过多、过烫。（人民健康网综合自生命时报、健康时报）