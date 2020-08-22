国家卫健委公布全国首届出生缺陷防治科普作品征集大赛入围作品网络展示和投票平台

全国首届出生缺陷防治科普作品征集大赛启动以来，得到各省各单位的高度重视和积极响应，共收到各省（区、市）和委直属联系单位推荐的作品418件，其中图片类126件、视频类161件、文章类131件。在形式审查的基础上，大赛评委会专家秉承“公平、公正、公开”原则，对各地各单位报送的作品进行独立评审，共评选出入围作品159件，其中图片类52件、视频类72件、文章类35件。入围作品将在活动组织单位官方媒介平台进行网络展示和投票，各地省级指定入围作品网络展示媒介平台（见附件）可进行转载转发。公众可通过组委会指定媒介平台观看入围作品、参与网络投票。

网络展示和投票平台开启时间及其相关链接如下：

国家卫生健康委官网将在其“妇幼健康司”子网站开设“出生缺陷防治科普作品征集大赛”专栏展示入围作品，开启时间拟定于2020年8月25日。网络展示平台链接为：http://www.nhc.gov.cn/fys/new_index.shtml。

中国出生缺陷干预救助基金会官网将开设“出生缺陷防治科普作品征集大赛”专栏展示入围作品，开启时间拟定于2020年8月23日9时。网络展示平台链接为：http://www.csqx.org.cn/。

中国出生缺陷干预救助基金会公众号（微信号为：mdbdfc）将开设“大赛投票”专栏，网络投票时间拟定于2020年8月23日9时至8月31日22时。

人民健康网PC端网络展示开启时间拟定于2020年8月26日9时，网络投票时间拟定于2020年8月26日9时至8月31日22时。网络展示和投票平台链接为：http://health.people.com.cn/。

人民网健康公众号（微信号：rmwjkpd）投票时间拟定于2020年8月26日9时至8月31日22时。

附件：全国首届出生缺陷防治科普作品征集大赛省级指定入围作品网络展示媒介平台

来源：国家卫生健康委官网