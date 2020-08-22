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2.56亿农村人口供水保障水平提升 贫困人口饮水安全全面解决

2020年08月22日08:15 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社北京8月21日电 （记者胡璐）我国水利部门21日宣布，随着6月底前新疆伽师县、四川凉山州7个深度贫困县饮水安全工程陆续完成，按现行标准，我国贫困人口饮水安全问题已全面解决。

　　水利部副部长田学斌21日在国务院新闻办举行的发布会上介绍，继“十二五”末我国基本解决农村饮水安全问题之后，“十三五”期间，国家实施农村饮水安全巩固提升工程。通过全力推动，截至2020年7月底，全国巩固提升了2.56亿农村人口供水保障水平，其中解决了1710万贫困人口的饮水安全问题。

　　截至2019年底，仅剩的新疆伽师、四川凉山州约2.5万贫困人口饮水安全问题，是最后的“硬骨头”。“新疆伽师县城乡饮水安全工程5月27日通水，到6月底凉山州7个县扫尾工程全部完工。至此，全国贫困人口饮水安全问题得到全面解决。”田学斌说，可以说八成以上的农村人口用上了自来水，水质明显改善，告别了为吃水发愁、缺水找水的历史。

　　不过，鉴于我国农村人口居住分散、地理条件差异较大、水资源禀赋不均，当前农村供水整体水平仍处于初级阶段。

　　“我们丝毫不敢松劲懈怠。”田学斌说，下一步，将紧盯突出问题和薄弱环节，不断巩固脱贫攻坚成果。同时，持续实施农村供水工程规模化建设和升级改造项目，加强水源保护和水质保障，不断提升农村供水保障水平。

(责编：许心怡、崔元苑)


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