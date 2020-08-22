靠海吃海，吃出新滋味

山峦苍翠欲滴，山下民房整齐，一水的红瓦映衬着蓝天白云；远处的航船激起浪花朵朵，海鸟掠水飞过——大海中的斋堂岛，美不胜收。

“石老板，再加个炖鱼”“石老板，上点海螺”……每到周末，斋堂岛上的这家渔家乐民宿生意红火。

民宿开在自家小院，罩上遮阳棚，就是渔家宴大厅，5间农房做民宿，床铺干净整洁。“旺季常常爆满，得提前预订。”

石老板名叫石发家，他生活的斋堂岛，隶属山东省青岛市西海岸新区琅琊镇，四面环海，与古迹琅琊台隔海相望。斋堂岛378户居民，有6户贫困户，他曾是其中之一。

2005年，石发家生了一场病，没法再出海。家里的重担落在妻子王翠红身上，“我得照顾他，抽不开身，只能靠捡海螺卖钱维持生计。”

转机出现在2016年。“‘靠海吃海’不只有一条路，关键看咋‘吃’。来斋堂岛玩的游客不少，要不你就开家渔家乐民宿吧。”了解到石发家的健康状况和困难后，扶贫办工作人员几次上门，为他出谋划策。

“多亏政府给俺提供的扶贫资金。”石发家说，他把自家小院装修一新，购置了床铺、餐桌椅等。2016年“五一”前夕，石发家的渔家乐民宿开张了。

“第一桌，赚了200多元。”石发家至今记忆犹新。这是他病愈以来，第一次赚钱。王翠红做的一手好渔家菜，也让石发家的渔家乐民宿回头客多起来。

近年来，青岛实施“蓝色海湾”岸线整治工程，对受损海岸线进行整治修复，并对海岸边有污染的鱼虾池进行清理，加大对海礁海岛的生态修复。斋堂岛提升基础设施，厕所统一改造，污水集中收集……

环境好了，当地着力挖掘渔船、渔具、渔港等渔业文化资源，配套赶海等渔业体验产品，满足游客既住渔家又当渔民的消费需求。

如今，到斋堂岛体验海岛风情的游客越来越多。2019年，全岛共迎接游客12万余人次，仅渔家乐民宿收入就达到120万元。“来俺家吃饭住宿的更多哩。”石发家说，他接待过来自北京、江苏、河南等10多个省份的游客。

斋堂岛周边海洋资源丰富，几家国家级海洋牧场正在此布局。“等海洋牧场建起来，游客自然会更多。”石发家有了新的计划，自家小院接待能力有限，瞅着村里要将空置农房改造的机会，打算租一套，扩大自家的民宿规模。

在石发家带动下，十几户村民开起渔家乐民宿。他还把自己的经验传授给村民们，“我们渔家小院接客有限，接待不过来，就介绍到乡亲们家里。”

渔民大多会晒海货，石发家也不例外。石发家晒好鱼虾海货，供自家渔家宴，食客吃完还会顺手带些干海货。买过的食客，吃完还会在微信上向石发家订货。

前不久，琅琊镇政府打造当地海产品、农产品购物网站“琅琊@生活”，还开辟出电商精准扶贫爱心专线，帮助贫困户在网上销售干海货等。石发家也在平台上销售起自家晾晒的虾米和干鱼。仅在网上卖干海货一项，石发家家庭纯收入增加万余元。

石发家的儿子在一家互联网社交平台工作。最近，在儿子动员下，石发家和王翠红打算开直播，推介斋堂岛，宣传自家渔家乐民宿，再帮村民们带带货。“我家日子越来越好，我也要为带动大家致富出份力。”

《 人民日报 》（ 2020年08月22日 02 版）