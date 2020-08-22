香港将于9月1日展开新冠病毒普及社区检测计划

新华社香港8月21日电 （记者朱宇轩、林宁）香港特区行政长官林郑月娥21日宣布，香港将于9月1日展开普及社区检测计划，为市民提供一次免费新冠病毒检测。检测计划为期7日，视实际情况延长不超过7日。

在当日下午举行的记者会上，林郑月娥表示，香港本次疫情来势汹汹，特区政府将进行社区检测，实现“早识别、早隔离、早治疗”，尽快切断病毒社区传播链，恢复香港经济民生。

特区政府公务员事务局局长聂德权介绍，将在全港18区设立多个检测中心，除了6岁以下儿童及不适合检测的人士外，所有持香港身份证或出生证明书且没有病征的香港市民，均可自愿参与检测。他表示，希望检测计划能在两周内完成，呼吁全港市民踊跃参加，协助特区政府尽早打赢这场抗疫战。

林郑月娥对中央政府支援香港特区抗疫表示衷心感谢。她表示，未来一周是香港控制疫情的关键时期，特区政府将在疫情稳定后立即采取措施重振经济，包括推行香港“健康码”，恢复香港与内地的人员往来。

《 人民日报 》（ 2020年08月22日 06 版）