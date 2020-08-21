北京市属22家医院都能扫码支付了

记者从北京市医院管理中心获悉，为进一步提高患者在北京市属医院的就医便利性，提升患者就医感受，北京市医院管理中心在北京市属医院推进一系列财务便民举措，为方便就医、便捷服务再疏“堵”。

据介绍，针对患者反映的北京市属医院门急诊缴费方式、网络支付不够丰富的问题，从2019年起，北京市医院管理中心不断拓展北京市属医院支付方式，提升窗口收费服务水平。目前，在全市22家市属医院，已实现了医疗缴费支付的“三个统一”。这“三个统一”包括：市属医院缴费窗口支付方式统一，即所有市属医院的人工缴费窗口均支持现金、银行卡和主要网络支付方式；市属医院人工缴费窗口网络支付扫码方式统一，即市属医院人工缴费结算窗口网络支付扫码方式均为医院主动扫码；市属医院人工缴费窗口支付标示统一，即市医院管理中心统一设计了支付方式的标示牌并配备至各市属医院。

据悉，过去患者获取医疗收费纸质票据，需要在医院缴费窗口排队等候。如今，在北京天坛医院，缴费人直接通过医院的小程序，即可获取医疗收费电子票据。据了解，为推动医疗收费电子票据改革工作，北京市医院管理中心选定北京天坛医院作为医疗收费电子票据工作试点医院。该院在完成医院收费系统和财政电子票据系统对接工作后，选择门急诊自费患者作为首批应用医疗收费电子票据的对象，自费患者在门急诊缴费后获取医疗收费电子票据。收费电子票据改革在北京天坛医院试点取得预期效果后，北京市医院管理中心正加紧推进该项改革在全系统22家市属医院的推广运用。届时，医疗收费票据全面电子化将实现“让信息多跑路、群众少跑腿”，能减少患者在医院窗口索取收费票据的排队等候时间，还可以随时下载打印使用，免去日常保存的麻烦。

下一步，北京市医院管理中心还将继续着眼“小细节”改善“大服务”，努力为群众提供更加便捷、优质的服务。（记者田雅婷）