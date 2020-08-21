热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

福建泉州妇联引导广大家庭节粮爱粮

节俭用餐理念走进课堂

2020年08月21日08:53 来源：中国妇女报

为充分发挥妇女和家庭在树立爱粮节粮意识、形成“厉行节约、反对浪费”的良好社会风尚中的独特作用，福建省泉州市妇联近日向各级妇联组织、广大妇女和家庭发出倡议，并引导节俭用餐理念走进孩子们的课堂。

泉州市妇女儿童活动中心的课堂里，老师们正围绕“拒绝浪费、从我做起”的主题进行教学，绘画班的孩子画起了水稻，毛笔班的孩子写下了“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的诗词……丰富生动的教学形式，让孩子们意识到了爱粮节粮的意义。

除了老师的教诲，家长的言传身教同样重要。为此，泉州市妇联向广大妇女和家庭发出倡议，要合理安排荤素，均衡饮食，同时推行分餐制、推行公筷公勺，杜绝舌尖上的浪费。

“倡议书中有一条我是比较有体会的，即不讲排场不比面子，我们需要树立理性的消费观念，改变不好的消费陋习。同时，妈妈的角色也很重要，我们要把勤俭节约的好习惯、好观念传达给家人。”学生家长汪凡说。

泉州市妇女儿童活动中心老师连亚蓉表示，在中心的LED和微信公众号上，积极做好“厉行节约、反对浪费”的氛围宣传，更好地发动广大家庭和儿童从我做起，从家庭做起，养成勤俭节约的习惯，养成珍惜粮食的习惯，营造节粮爱粮的社会氛围。（记者 吴军华□ 李菁雯）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn