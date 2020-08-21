节俭用餐理念走进课堂

为充分发挥妇女和家庭在树立爱粮节粮意识、形成“厉行节约、反对浪费”的良好社会风尚中的独特作用，福建省泉州市妇联近日向各级妇联组织、广大妇女和家庭发出倡议，并引导节俭用餐理念走进孩子们的课堂。

泉州市妇女儿童活动中心的课堂里，老师们正围绕“拒绝浪费、从我做起”的主题进行教学，绘画班的孩子画起了水稻，毛笔班的孩子写下了“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的诗词……丰富生动的教学形式，让孩子们意识到了爱粮节粮的意义。

除了老师的教诲，家长的言传身教同样重要。为此，泉州市妇联向广大妇女和家庭发出倡议，要合理安排荤素，均衡饮食，同时推行分餐制、推行公筷公勺，杜绝舌尖上的浪费。

“倡议书中有一条我是比较有体会的，即不讲排场不比面子，我们需要树立理性的消费观念，改变不好的消费陋习。同时，妈妈的角色也很重要，我们要把勤俭节约的好习惯、好观念传达给家人。”学生家长汪凡说。

泉州市妇女儿童活动中心老师连亚蓉表示，在中心的LED和微信公众号上，积极做好“厉行节约、反对浪费”的氛围宣传，更好地发动广大家庭和儿童从我做起，从家庭做起，养成勤俭节约的习惯，养成珍惜粮食的习惯，营造节粮爱粮的社会氛围。（记者 吴军华□ 李菁雯）