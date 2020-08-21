通过“小窗口”做好儿童健康成长“大文章”

浙江省政府妇儿工委办公室在成员单位有力配合和各地党委、政府大力支持下，充分发挥职能优势，以建好儿童之家“小窗口”，做好儿童健康成长“大文章”，确保高水平全面小康路上“一个都不少”。 “党政全过程保障、志愿者全天候关爱、村（社区）全方位覆盖、儿童全员享受”的儿童关爱活动点，当下正在江浙大地遍地开花。

这个暑假，家住浙江省金华市磐安县盘峰乡榉溪村的罗女士和4岁的女儿，除了午饭时间，白天都泡在“蓝莲舫儿童之家”。

这是个“社会创新型”儿童之家。村里在引进开发蓝莲舫研学基地的基础上，利用社会资源积极建设儿童之家，向本村儿童免费开放。室外可以荡秋千、骑木马、滑滑梯，室内可以玩拼图、学绘画、体验活字印刷和非遗手工扎染……丰富多样的暑期活动，让每一个到这里来的孩子都开心不已。

离榉溪村20公里的江南药镇儿童之家，是典型的“产业融合型”的儿童之家，孩子们可以在这里体验药材分拣、研磨、捣药等传统技艺；安文街道墨林村的儿童之家，则是“村社主导型”儿童之家，又称“基础型”。村里利用现有场地，完成儿童之家硬件设施建设，由山妹子队伍负责日常管理及运营。

“党政全过程保障、志愿者全天候关爱、村（社区）全方位覆盖、儿童全员享受”的儿童关爱活动点，当下正在江浙大地遍地开花。

近年来，浙江省政府妇女儿童工作委员会多次召开会议进行部署推进，浙江省政府妇儿工委办公室在成员单位有力配合和各地党委、政府大力支持下，充分发挥职能优势，以建好儿童之家“小窗口”，做好儿童健康成长“大文章”，确保高水平全面小康路上“一个都不少”。

早在五年前制定的浙江省儿童发展“十三五”规划中，2020年底“90%以上的村（社区）建设1所儿童之家”被确定为硬指标。2018～2020年，浙江省妇联会同省民政厅联合推进省级儿童之家规范化建设试点工作，三年累计投入福利彩票公益金1600万元。目前，按照标准，浙江已在52个县（市、区）打造160个规范化儿童之家。

2020年，浙江又增添了有力新举措。根据省政府的部署要求，浙江省政府妇儿工委办牵头起草，会同省委宣传部、省教育厅、省民政厅、省财政厅、省妇联等10家单位出台《全省儿童之家建设三年行动计划（2020—2022年）》（以下简称《计划》），明确三大目标任务、七项工作机制、两类建家标准，搭建起儿童之家建设的“四梁八柱”，全面过硬促进儿童关爱保护工作全面进步。

根据《计划》要求，三年内浙江将进一步加快儿童之家规范化建设步伐，在全省村（社区）中实现基础型儿童之家应建尽建。同时，每年创建1000个示范型儿童之家（每年省级命名100个，市、县两级命名900个），以“1+N”的方式（即1个示范型儿童之家联结N个基础型儿童之家）引领带动儿童之家持续发展，实现儿童之家服务全覆盖。

浙江还将在接下来的三年中，预期每年安排专项经费5000万元支持儿童之家建设，文明办、教育、团委、科协、关工委等部门积极整合场地、资金和人员，为儿童之家建设源源不断提供政策支持和资源输入，共同凝聚起儿童之家建设的强大合力。

值得注意的是，浙江把优先安排村（社区）妇联主席或村（居）民委员会女性委员兼职儿童主任写入了省委、省政府《关于推进新时代民政事业高质量发展的意见》。这就意味着，广大女性将承担起儿童之家日常管理运行的职能。为此，今年浙江省妇联专门实施了“相伴童行·儿童之家共建计划”，对100个规范化建设儿童之家运行管理人员进行了线上集中培训，以提高她们的专业能力和管理水平。

“儿童之家真的为我们广大家庭，尤其是农村有小孩的家庭，带来了实实在在的好处。以前没有活动场所，孩子每天只能待在家里，现在无论是大人还是小孩，都特别喜欢去儿童之家。不仅有的玩有的学，安全也有保障，还能交到好朋友。”罗女士高兴地说道。儿童之家，真正成了儿童健康成长的第二家园。（记者 姚改改）