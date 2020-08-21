让“光盘”为荣、“剩宴”为耻蔚然成风

剩饭菜少了，“小碗菜”“半份菜”“N-1点餐”渐成流行趋势；按需点菜、少量多样、“吃不了兜着走”，已成自发行为；“合理消费”“杜绝浪费”“敬畏粮食”“光盘行动”等呼吁节粮爱粮的宣传海报在各大餐厅随处可见，有些餐饮企业还设立了文明节俭用餐劝导员……8月以来，一场“厉行节约、反对浪费”的“光盘行动”正在全国各地如火如荼地展开。截至8月13日，全国31省份餐饮相关协会均已发出倡议：制止餐饮浪费行为，弘扬节约美德。

自古以来，勤俭节约就是中华民族的传统美德，“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”更是我们从小就耳熟能详的道理。但近些年随着人们生活水平的提高，餐饮浪费现象也越演越烈，让人触目惊心。《我国粮食供求及“十三五”时期趋势预测》指出，在消费环节全国每年浪费食物总量折合粮食约1000亿斤，可供养约3.5亿人一年的需要。2018年发布的《中国城市餐饮食物浪费报告》显示，中国餐饮业人均食物浪费量为每人每餐93克，浪费率为11.7%；大型聚会浪费达38%；学生盒饭有1/3被扔掉。2015年中国城市餐饮业仅餐桌食物浪费量就在1700万至1800万吨之间，相当于3000万至5000万人一年的食物量。

“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢。” 联合国粮农组织统计显示，世界76.33亿人口中至少还有8.2亿面临饥饿，相当于世界上每9人中就有1人挨饿。受新冠肺炎疫情影响，今年全球饥饿人数可能增加8000万到1.3亿。一粒米、一滴油，看起来不起眼，却事关国计民生。剖析种种浪费行为，背后总少不了讲排场、摆阔气、攀比炫富等陋习的影子。“光盘行动”不是一阵风，厉行节约、反对浪费更是我们每个人的责任。8月14日，全国妇联向广大妇女和家庭发出倡议：从我做起，从家庭做起，制止餐饮浪费，崇尚勤俭节约！

爱默生曾言：“俭是你一生中食之不完的美筵。”抵制浪费，女性要做爱粮节粮的践行者。从我做起、从日常做起、从点滴做起。日常餐饮，以“光盘”为荣，餐餐光盘；以健康为重，合理膳食。外出用餐，以“剩宴”为耻，理性消费、拒绝铺张，做到人走桌清。同时，女性更要做文明健康家庭新风的倡导者和推动者。从每个家庭做起，从娃娃抓起，从节约一粒米、一把面、一滴油做起，减少浪费；积极督促家人和朋友厉行节约、制止浪费；言传身教带动孩子养成勤俭节约的好习惯，培养节约为荣、浪费为耻的家庭观念和节约美德，让简约适度、绿色低碳的家庭生活方式在全社会蔚然成风。（项丹平）