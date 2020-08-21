秋季开学在即 教育部：科学精准做好校园疫情防控

中新社北京8月20日电 秋季开学在即，中国教育部20日要求全面恢复教育教学秩序，科学精准做好校园疫情防控。

在一份《关于做好2020年秋季学期教育教学和疫情防控工作的通知》中，教育部要求各地各校要充分认识恢复正常教育教学秩序对经济社会发展大局的重大意义，按照国家卫生健康委、教育部联合印发的高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案要求，结合本地疫情防控形势和学校实际，积极稳妥制定开学工作方案。

通知要求学校党组织书记和校长(园长)作为第一责任人，要组织教职员工做好开学准备，落实对师生员工的健康监测要求，全面排查各类设施设备安全隐患，按照“错区域、错层次、错时、错峰”“属地统筹”等原则，周密安排2020年秋季学期开学工作，全面恢复正常教育教学秩序。

通知还要求开学前，要建立完善疫情联防联控机制，做好防疫物资储备和校园环境卫生整治，“一人一档”制定返校学生信息台账，确保学生返校全程可追溯。

开学后，要严格日常管理，严格把好校门，严格活动管控，强化教室、食堂、宿舍、实验室等重点场所疫情防控及安全管理。突出对“重点地区、重点人、重点节点、重点事”的防控，针对国内境外疫情重点地区、无症状感染者、有重点地区旅行史或病史人员、秋冬季传染病高发时节等强化关键环节管理。

各地各校要坚持底线思维，制定完善本地本校应急处置预案。把做好应急演练作为开学、开园的必要条件，确保应急工作机制运转顺畅，一旦发现疫情，能够快速启动，第一时间隔离、第一时间报告，高效处置，将疫情处置控制在合理范围。(完)