成语里的中医：沁人心脾

呼吸到新鲜空气或喝了清凉饮料，能使人感到舒适。这就是沁人心脾的意思，现也用来形容欣赏了美好的诗文、乐曲等给人以清新、爽朗的感觉。

沁人心脾这个成语的形成，受到了中医理论的影响，其中出现了两个器官名称：心和脾。中医认为：脾喜欢清爽，讨厌黏腻和浊气；心主神，而人的感觉、知觉是神的一部分。因此，吸入芳香清爽的气味，正迎合了脾的喜好，使人内心舒适。

这个成语最早可以追溯到宋诗《冷泉亭》里的一句：“一泓清可沁诗脾。”中医里有五气的概念：臊、焦、香、腥、腐。《素问·六节脏象论》说：“天食人以五气，地食人以五味。”张景岳《类经》注：“天以五气食人者，臊气入肝，焦入心，香气入脾，腥气入肺，腐气入肾也。地以五味食人者，酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾也。”原来，“沁人心脾”之所以用“脾”，是因为芳香的气味、甘美的口味都直接渗入到脾，香味和甜味都可以滋养脾。

香味和甜味固然可以滋养脾，但也要适度。元朝名医葛可久曾治疗一个富家女子，发现她之所以患病，是因为平日非常爱用香味粉饰，香气入脾，脾主四肢，脾脏久受香气侵袭，导致四肢萎软，运化功能失常。

现代研究也表明，来自植物的天然香精油的挥发性有机物，并非百分之百安全。所以，建议卧室之中切勿放置香熏。