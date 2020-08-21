热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

成语里的中医：沁人心脾

喻京英

2020年08月21日08:05 来源：人民网－人民日报海外版

　　呼吸到新鲜空气或喝了清凉饮料，能使人感到舒适。这就是沁人心脾的意思，现也用来形容欣赏了美好的诗文、乐曲等给人以清新、爽朗的感觉。

　　沁人心脾这个成语的形成，受到了中医理论的影响，其中出现了两个器官名称：心和脾。中医认为：脾喜欢清爽，讨厌黏腻和浊气；心主神，而人的感觉、知觉是神的一部分。因此，吸入芳香清爽的气味，正迎合了脾的喜好，使人内心舒适。

　　这个成语最早可以追溯到宋诗《冷泉亭》里的一句：“一泓清可沁诗脾。”中医里有五气的概念：臊、焦、香、腥、腐。《素问·六节脏象论》说：“天食人以五气，地食人以五味。”张景岳《类经》注：“天以五气食人者，臊气入肝，焦入心，香气入脾，腥气入肺，腐气入肾也。地以五味食人者，酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，辛先入肺，咸先入肾也。”原来，“沁人心脾”之所以用“脾”，是因为芳香的气味、甘美的口味都直接渗入到脾，香味和甜味都可以滋养脾。

　　香味和甜味固然可以滋养脾，但也要适度。元朝名医葛可久曾治疗一个富家女子，发现她之所以患病，是因为平日非常爱用香味粉饰，香气入脾，脾主四肢，脾脏久受香气侵袭，导致四肢萎软，运化功能失常。

　　现代研究也表明，来自植物的天然香精油的挥发性有机物，并非百分之百安全。所以，建议卧室之中切勿放置香熏。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn