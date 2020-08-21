节约成为自觉  浪费坚决杜绝

俭，德之共也；侈，恶之大也。

习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约兴荣的氛围。

氛围的形成，习惯的养成，离不开各界、各地、各方、各人的共同努力。大家拧成一股绳，才能真正把餐饮浪费这一问题彻底解决掉。而这一问题，主要发生在饭店酒店、单位食堂、学校餐厅等场合。对此，本报记者进行了走访，发现情况已经有了很大改观。

湖南浏阳

菜肴“边角料”做成畅销新菜品

“青椒焖鸡、羊肉汤、红烧肉、鲫鱼汤、生菜，再来份……”不久前的一天，湖南浏阳市民彭越明过生日，晚餐时，他们一大家子8口人来到位于淮川街道的庆丰楼饭店庆生。一会儿工夫，大家就点了20多个菜。

“8位用餐，10个菜差不多就够了。点多了可能会吃不完，要不先减一些菜，不够了咱再加呗！”站在一旁记菜名的服务员陈莉微笑着提醒。

大家想了想也对，“那就这样，不够了我们再点”。吃完晚餐，菜量竟然刚刚好，彭越明连连点赞：“过去，服务员总是一个劲推荐各类菜品；现在，反过来主动提醒适量点餐。吃好了，没浪费，我们心里也高兴。”

庆丰楼是浏阳老字号饭店，市民办酒席、家庭聚会，都喜欢来此一聚。淮川街道机关干部张冬初负责联系庆丰楼，通过微信群宣传政策，鼓励饭店积极引导消费者节约用餐，还经常上门走访，了解落实情况。

在街道的引导下，庆丰楼开展了“不剩菜、不剩饭”主题活动，在大厅和包厢的显著位置，张贴“合理点餐、文明用餐”等标语牌。服务员也会口头提醒客人理性点餐，把吃不完的菜品打包带走，实现“光盘”“净盘”。

“客人来消费一次，我们就做一次宣传，铺张浪费的客人越来越少。”陈莉告诉记者。

在节约食材方面，庆丰楼也做了一些有益探索。比如，厨师制作一些菜肴时，总会剩下一些“边角料”，饭店就想法对这些剩余食材再加工，让它们最大限度派上用场。庆丰楼里深受顾客喜欢的新菜品“素菜丸子”，就是利用烹饪其它菜肴剩下的青菜、红萝卜等“边角料”制作而成的。

贵州思南

机关食堂的泔水，每餐少了八十斤

“一份回锅肉，一份豆腐干，一份凉拌木耳，外加一碗米饭，再来一勺南瓜汤，那叫一个舒坦。”自单位食堂从自助餐变为小份菜，杨昌友几乎顿顿不落，“总共才10块钱，不够再加，再没吃不完、不够吃的烦恼了。”

身为贵州省铜仁市思南县机关事务中心副主任，机关食堂的管理落到杨昌友肩上，“全县33个机关单位，就餐人数最多有近600人，最少也不下300人”。刚办食堂那会儿，如何引导大家文明就餐，减少浪费，杨昌友颇费心思。

起初食堂主要提供自助餐，一人一个餐盘，打饭的时候，许多人把餐盘堆得满满当当，汤汤水水经常洒出来，弄脏地面。“啥都想吃，又怕不够吃，只好拼命堆，结果倒掉了不少。”杨昌友说。

一餐下来，仅泔水就有300多斤，得装好几个大桶。杨昌友算了笔账，按照这种“吃法”，每天要消耗150斤大米、200斤蔬菜、100斤肉，造成的浪费，看着都心疼。改变，势在必行！

为践行“光盘行动”，提升“舌尖上的文明”，思南县乃至铜仁市发出了许多倡议，引导公众科学就餐。而杨昌友所负责的食堂，则从就餐方式开始，主动求变。

取消了自助餐，推出小份菜，安排专人负责打菜，所用的勺子也换成了小个儿的。同时餐桌上张贴反对浪费的文明提示语，并做好监督和举报。一段时间过后，收到了明显的效果，光是泔水，每餐减少了七八十斤。

节约的效果显而易见。现在食堂一天只需120斤大米、150斤蔬菜、70斤猪肉。再算上其他杂七杂八，每年能节省近50万元。“目前每天都提前统计人数，做到按用餐人数采购、做餐、配餐，进一步减少浪费。”杨昌友介绍，产生的泔水，除了让农户回收，还引进餐饮企业，进行无害化处理，避免环境污染，确保合理利用。

南昌航空大学

“光盘达人”可获手绘明信片

米，一粒都不剩；菜，一叶也不留。南昌航空大学学生齐超华把餐盒递到回收台检查后，志愿者在他的打卡小册子上结结实实地戳了枚“光盘”纪念章。

“一枚印章，意味着一次‘光盘’。集齐68枚，可以换一套校庆手绘明信片。”齐超华翻开册子，上面已戳了13枚。建校68周年来临之际，南昌航空大学将“光盘行动”与校庆纪念结合起来，在师生中发起“厉行节约、反对浪费”的倡议，首批2000套校庆明信片已印制完成，静待“光盘达人”们凭戳认领。

时值暑假，南昌航空大学仍活跃着十余名大学生志愿者，在食堂中担任“光盘”监督员，对留校的5000余名同学开展宣讲服务。“舌尖上的浪费真可怕，可不能肚皮小眼睛大，盘中饭菜要吃光，‘剩男剩女’真别当！”志愿者康石田在食堂里打着快板。

南昌航空大学通过志愿者劝导机制，引导师生珍惜粮食、适量取餐，收到明显效果。据南昌航空大学后勤管理处处长罗晓畅介绍，自开展“光盘行动”以来，学校日均餐厨垃圾量较去年同期下降了53%，并在持续减量中。记者在食堂看到，多数学生餐盘中剩下的是辣椒和汤水，只有少许残渣倒入回收桶内。

为菜量“瘦身”，也是推动“光盘”的一大妙招。辣子鸡2.5元、红烧鸭块2.5元、腐竹烧肉2元……近来南昌航空大学食堂推出了18种分量不一的“半份菜”“小份菜”，引导学生点菜量“胃”而行，避免浪费。

个子小，吃得少，材料科学与工程学院女同学汪阿阳过去常为打饭发愁。“之前，食堂的饭菜量大分足。点多了吃不了，浪费；点少了吃不好，没饱。如今有了半份菜，价格降一半，花样更丰富，既经济实惠，又避免浪费。”

线下，“光盘行动”如火如荼；线上，勤俭节约氛围浓厚。南昌航空大学结合暑期线上思政课，制作推出倡导节约粮食的H5系列动画，在学生班组群中广泛传播。“干干净净的餐盘，点点滴滴的珍贵”“光盘有滋味，勤俭乐无限”“爱惜粮食，从一粒米开始……”放假在家的同学们纷纷将自己的“光盘照”上传至班组群中，“晒盘”成为新时尚。

“吃多吃少，光盘正好。养成好习惯，在家在校都受用。”数学与信息科学学院大二学生熊章辉期待着开学，参加到盖戳打卡的“光盘行动”中来，并给自己定下了赢取一套校庆手绘明信片的小目标。

今年9月开学后，南昌航空大学打算继续招募680名大学生志愿者担任“光盘”监督员，让“厉行节约”在校园中成为风尚。