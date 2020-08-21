对准病根，杜绝“剩宴”

浪费行为禁而未绝背后，折射出一些人的“观念病”。有人为了跟风，有人为了攀比，也有人碍于面子……杜绝餐饮浪费，必须深挖根源、靶向治疗。本期大家谈选刊3篇来稿，与读者一起探讨。

——编 者

破除面子文化

孟祥夫

“节约粮食，浪费可耻”是人人都懂的道理，但一些人往往难以做到。有的觉得点菜必须满满一桌才“够排场”，有的认为“光盘”会被瞧不起，还有的感觉打包食物“跌份儿”……在“面子文化”的驱使下，“吃什么”成了身份的象征，“点多少”有了攀比的意味，助长了浪费现象。

事事顾“面子”，难免丢“里子”。点一桌菜、铺张浪费并不是餐桌礼仪的一部分。相反，勤俭节约、合理消费才是现代文明的题中应有之义。

杜绝餐桌上的浪费，四川成都一些餐馆开展了“光盘”即送优惠券的活动，陕西西安将存在浪费严重的单位列入“黑名单”并通过媒体曝光。多措并举，树立起让浪费者丢面子、让节约者有面子的新理念，必将推动形成反对浪费、节约粮食的好氛围。

力戒奢靡之风

周 羽

在一些地方，办谢师宴、同学会、满月酒，宴席摆了不少桌，但聊天、敬酒之后，常常剩下很多饭菜没人带走，十分可惜。

有报告显示，中国餐饮业大型聚会浪费率高达38%。大型聚会成为铺张浪费的重灾区，奢靡之风、享乐主义是重要的心理根源。人逢喜事，亲朋相聚本是人之常情，问题就出在一些人举办餐宴出了格、离了谱。挥霍享乐的不良风气，让本该透着喜气的聚会变了味道。

力戒奢靡之风，树立浪费可耻、节约为荣的餐桌新风，才能有效遏止餐饮浪费现象，形成全党全社会厉行节约的良好风尚。

莫忘勤俭节约

王龙啸

在一些单位的食堂，浪费食物的现象依然存在。除了饭菜分量大、饭菜不可口等理由外，认为“我花了钱，我可以不吃”的人确有不少。小餐桌反映大问题，重提勤俭节约、反对浪费，十分必要。

勤俭节约不仅关乎私德，更与公德相连。诚然，人们有权对个人财物进行处置。但食品浪费也是社会资源浪费，一旦相效成风，或将败坏社会风气，甚至危及粮食安全。据统计，我国每年浪费的粮食接近粮食总产量的6％，这一数字对于粮食产需仍处于紧平衡状态的我们而言不容小觑。

成由勤俭败由奢。勤俭节约是中华民族的传统美德，也是我们党发展壮大的传家宝，在任何时候都不过时。尽管生活好了、腰包鼓了，但任何时候都不能允许有浪费行为。时下，党和政府带头过紧日子，我们更需牢记筚路蓝缕的创业时光，勿忘红米饭南瓜汤的艰苦岁月，切莫让勤俭节约落空于口号、停留于纸面。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 05 版）