假期即将结束 家长应帮孩子“收心”

我们家孩子今年开学要上初二了，眼看8月过去大半，没几天就要开学了，但是孩子在家还是懒懒散散的，作息不规律，让干点什么事都依赖性很强，一提起开学，他还有点紧张。我们做父母的应该怎么做才能帮助孩子做好开学的准备？

专家观点

首都师范大学附属云岗中学老师万稚文：孩子是患了 “暑期综合症”。如何应对呢？首先，家长要帮助孩子及时调整生物钟，从现在开始，按照上学时的要求规律作息，模拟学校生活场景，安排按时起床、运动、学习、一日三餐、休闲和睡眠的时间。调整家庭生活节奏，一天的活动也要尽量向学校的课程安排靠拢。同时，家长自己也尽量以身作则，在家的时间最好能陪着孩子一起循序渐进地执行上学期间的作息制度。这对于已长时间处于放假状态的孩子来说至关重要。

让孩子把自己或者家庭的假期生活“倒电影”式地回放一遍，对照假期计划，看哪些已经完成，哪些尚未完成。并及时总结经验或分析原因。相信家长和学生通过这种“复盘”形式，会有更多收获。

家长要提醒孩子检查回顾作业的完成情况，还有哪些未完成，尚需多少时间予以完成。很多学生经常将作业拖延至正式开学前几天，挑灯夜战，通常在身心俱疲的状态下，草草应付。因此，建议家长和学生一起合理规划、安排开学前的这段时间，及时查漏补缺，高质量完成作业，帮助孩子找找学习的感觉。

家长和孩子可以一起展望一下未来，根据孩子的实际情况，家长帮助孩子制定新学期的学习计划。例如下学期要提高哪几门课的成绩，要不要学一门新特长，要读哪些书，超越的目标是什么等等。制定学习计划、树立目标可以帮助孩子明确方向，消除盲目感，也能帮助孩子更好地更加轻松愉悦地学习。

有些学生可能会对上学感到“焦虑”甚至“恐惧”，家长要正确做好沟通和引导，理解孩子产生的这些情绪，分析产生的原因，给予有针对性的鼓励和支持，给其提供正面的心理能量。比如，茶余饭后多与孩子聊聊学校里的趣事，唤起孩子在学校的美好回忆，激发起孩子对学校生活的兴趣。必要时也可以联系班主任和学校心理老师，一起鼓励孩子保持良好的心态迎接新学期。

文/本报记者 武文娟