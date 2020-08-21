北京市属医院人工缴费窗口支持现金和网络支付

为进一步提高患者在市属医院的就医便利性，提升患者就医感受，市医院管理中心为方便就医、便捷服务再疏“堵”。针对患者反映的市属医院门急诊缴费方式、网络支付不够丰富的问题，从2019年起，目前全市22家市属医院已实现了医疗缴费支付的“三个统一”，其中，市属医院缴费窗口支付方式便利性大为提升，所有市属医院的人工缴费窗口均支持现金、银行卡和主要网络支付方式。

具体来说，这“三个统一”包括：市属医院缴费窗口支付方式统一，即所有市属医院的人工缴费窗口均支持现金、银行卡和主要网络支付方式；市属医院人工缴费窗口网络支付扫码方式统一，即市属医院人工缴费结算窗口网络支付扫码方式均为医院主动扫码；市属医院人工缴费窗口支付标示统一，即市医院管理中心统一设计了支付方式的标示牌并配备至各市属医院。

此外，本市正在试点开展电子票据改革。过去，患者获取医疗收费纸质票据，需要在医院缴费窗口排队等候。为推动医疗收费电子票据改革工作，市医院管理中心选定天坛医院作为医疗收费电子票据工作试点医院。天坛医院在完成医院收费系统和财政电子票据系统对接工作后，选择门急诊自费患者作为首批应用医疗收费电子票据的对象，自费患者在门急诊缴费后，直接通过医院小程序即可获取医疗收费电子票据。

收费电子票据改革在天坛医院试点取得预期效果后，市医院管理中心正加紧推进该项改革在全系统22家市属医院的推广运用。医疗收费票据全面电子化将“让信息多跑路、群众少跑腿”，能减少患者在医院窗口索取收费票据的排队等候时间，还可以随时下载打印使用，免去日常保存的麻烦。下一步，市医院管理中心将继续着眼“小细节”改善“大服务”，努力为群众提供更加便捷、优质的服务。（记者 蒋若静）