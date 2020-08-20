全国首个党政机关培训疗养机构转型普惠养老服务机构亮相威海

8月18日，全国首个党政机关培训疗养机构转型普惠养老服务设施——“中国康养·盛泉·海署幸福家园”在山东威海开业。

中国诚通副总裁、中国康养党委书记、董事长、总经理朱跃致辞表示，“中国康养·盛泉·海署幸福家园”是中国康养批量接收培训疗养机构改革资产，转型发展养老的第一个成果。开业仪式标志着海关总署威海教育培训基地成功转型，正式拉开了培训疗养机构批量转型养老机构的序幕。未来几年，还将有数百家遍布全国的党政机关和国有企事业单位的培训疗养机构在由中国康养接收后转型发展普惠性养老机构，并将陆续开业服务老人。项目将全部按照 “质量有保证、价格可负担、企业可持续”的普惠养老发展模式，实现连锁化、规模化、信息化、品牌化运营，提供包括社区养老、医养结合、旅居养老等各类普惠养老服务，使人民大众享受到党中央培训疗养机构改革的红利。

据介绍，“中国康养·盛泉·海署幸福家园”是中国诚通以及中国康养贯彻落实党中央、国务院关于党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革决策部署，在接收海关总署威海教育培训基地后，与盛泉集团合作转型发展的养老机构，是首个撤销脱钩并转型健康养老的培训疗养机构，也是城企联动普惠养老专项行动项目，具有推动改革机构转型发展、扩大普惠养老有效服务供给规模的双重示范效应。

如今的海关总署教育培训基地，已蜕变成为集“文化养老、旅居养老、医养结合”于一体的“普惠养老综合体”，具备100张普惠养老床位，并成功入选全国城企联动普惠养老专项行动项目。运营后，作为社区嵌入式养老机构海署幸福家园将就近为周边一公里内3个中型普通居民社区约733位老年人提供“社区居家、老年大学、长期照护及旅居”等养老服务，满足老年人多样性、多层次的养老需求。

“中国康养·盛泉·海署幸福家园”机构人员代表罗明胜表示，非常高兴看到原海关总署培训教育基地旧貌换新颜，为当地老人提供普惠养老服务。