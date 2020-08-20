成都市第八人民医院党委开展2020年党员干部党性修养培训班

为庆祝建党99周年和建军93周年，强化公立医院党的建设，加快融入成渝地区双城经济圈建设，不断加强党员干部党性修养、理想信念和革命传统教育。近日，成都市第八人民医院党委开展了“汲取红色力量 践行初心使命”2020年党员干部党性修养培训班。

培训活动采取现场教学、实地参观及体验教学等多种形式进行。

党委副书记、院长胡显良在开班仪式上为培训班授予班旗并提出三点希望：一是希望提高站位，统一思想。充分认识到参加此次培训的重要性，要学好党务工作知识和工作方法。二是希望珍惜机会，潜心学习。通过学习，要进一步强化政治意识、责任担当和增强自身能力。以此为契机，着力提升勤学善学、服务全局、狠抓落实的能力。三是希望强化纪律，学有所成。要提高学习的主动性和实践性，学以致用。同时要严格遵守培训纪律和疫情期间防护要求，做好自我防护。

全体学员在为期三天的党性教育培训中，先后参观张思德纪念馆、朱德故居纪念馆、红军总医院旧址和川陕革命根据地博物馆等馆所。同时，利用晚上时间进行党史党课的专题培训，提高大家对川陕苏区革命历史更加系统和深刻的认识。

广大党员干部纷纷表示，在今后的工作中一定要秉承先烈遗志，保持共产党员本色，艰苦奋斗，不忘初心，牢记使命，用自已的实际行动缅怀革命先烈，为医院高质量发展和加快建成三级老年专科医院及全省乃至全国医养结合标杆医院贡献重要力量。