如今，很多父母对孩子抱有很高的期待，费尽心思地培养孩子，试图帮助孩子找到一条通向成功的快车道。甚至有些父母通过包装孩子，帮助其“年少成名”。在这个激烈竞争的时代，“出名要趁早”被很多人奉为圭臬。培养孩子，你相信“出名要趁早”吗？

近日，中国青年报社社会调查中心通过中青报官方微博发起了一项调查——“培养孩子，你相信‘出名要趁早’的观点吗”，1816位微博用户表达了自己的看法，50.0%的受访者不认同这一观点，16.5%的受访者认同，33.5%的受访者认为得看孩子情况。

50.0%受访者不认同“出名要趁早”

北京某高校大二学生张曦（化名）对记者说，他小时候就是那种“别人家的孩子”，成绩数一数二，在一些比赛中拿过奖，全校老师、街坊邻里都知道他的名字。“但是我很少觉得快乐，因为没时间玩，也没什么朋友”。张曦坦言，进入大学以后，他发现成绩优秀的人并不少，“但我最欣赏有主见和有理想的人，他们往往会持续地努力，迟早会一鸣惊人。而我因为没有目标，学习动力减弱了”。

“前段时间又出现了一些‘少年天才’的新闻，我对此很怀疑。”在湖南长沙某银行工作的魏立新（化名）直言，这些年少成名的案例散发着“成功学”的气息，更像是包装手法，在社会上造成了不良影响。

在中青报官微的调查中，50.0%的受访者不认同“出名要趁早”。

有微博用户留言，不希望孩子早出名，孩子懂得专注坚持就好。还有微博用户指出，孩子出名的速度并不代表未来可以达到的高度。

也有16.5%的受访者认同“出名要趁早”。

“我孩子刚出生的时候，我心想，一定要让她有一个快乐的童年。但是孩子上小学以后，我却忍不住给她报了各种课外班。”在山东青岛工作的王艾（化名）坦言，自己这样做也是出于无奈，“周围的家长都这么做，自家孩子成绩差，没特长，我心里着急”。

重庆市沙坪坝区青联委员陈志林分析，家长在育儿方面感到焦虑，有很多原因：

第一，有的家长自身缺乏安全感，对生活现状不满意，所以寄希望于孩子，想拼尽全力让孩子有个好前途。

第二，在育儿方面存在浮躁、攀比、急功近利的风气，有的家长会希望让孩子走一些捷径来获得所谓的成功。

第三，家长育儿也存在从众、随波逐流的心理。虽然很多家长刚开始认为孩子健康快乐最重要，但在育儿过程中免不了去比较，看到别人家孩子优秀，就可能着急，改变之前的想法。

第四，在一些家长眼里，孩子是属于父母和家庭的，他们没把孩子当成一个独立的人，会希望孩子尽快成功成名、光耀门楣。

家长要进行自我剖析，正视焦虑的原因

前段时间，一部热播的电视剧再次引起了人们对于原生家庭的关注。陈志林受重庆市渝北区图书馆邀请，给家长剖析剧中的这种现象。讲座上，一个孩子让他印象深刻。“这个孩子是老师眼里的优秀学生，是班长。但是孩子告诉我，他觉得自己学习是为了给爸爸妈妈挣面子。成长在‘出名要趁早’‘成功要趁早’的教育观念下，孩子的内心是压抑、茫然的”。

陈志林指出，孩子的身心发展有一定规律，过于超前、超负荷的育儿方式，可能影响孩子人格健全。这种孩子进入青春期后，随着他们对周遭环境的认知逐渐增加，自我意识逐渐形成，就可能觉得之前是在为别人而活，内心压抑、委屈，更容易出现叛逆心理。另外，如果家长在育儿方面非常功利，为了孩子成功成名不顾一切，还可能导致孩子情感冷漠、不知感恩、责任感弱。

王艾坦言，有时候，她会直接说女儿不如自己小时候优秀，告诉女儿，现在不努力学东西，一辈子就只能做一个平庸的人。“话一出口，我就后悔了。其实自己也挺矛盾的，一方面觉得人生是一场马拉松，培养孩子不能急，另一方面又觉得先发优势也很重要”。

“不管是包装，还是确实智力超群，一些少年成名的孩子确实能获得更多关注，从而获得更多的资源。即便这样，他们也未必就能成为最后的人生赢家。”魏立新认为，对于有天赋的孩子，家长应该给予正确引导，避免出现“伤仲永”的情况。孩子小时候不突出，家长也不应该着急，只要孩子懂得坚持，总会有收获的。

对于要不要用“出名要趁早”的观念育儿，33.5%的受访者认为得看孩子情况。

“现在社会竞争激烈，孩子小时候养成好的习惯，对以后的发展有好处。所以家长在育儿方面感到焦虑、出现急功近利的行为也是可以理解的。”陈志林提醒，家长在鞭策孩子时要拿捏好度，避免错误的心态和行为影响孩子。

他给出了一些具体建议：

第一，家长要进行自我剖析，正视焦虑的原因，注意自我调节。首先要学会爱自己，然后要处理好和配偶等家庭成员的关系，再通过正确行为和良好的家庭氛围给孩子好的影响。如果家长自身能理性、平和、自尊、自信，面对孩子就更豁达。

第二，家长要把孩子当作平等的人来对待，聆听孩子的心声，尊重孩子的想法。不应强求孩子拔尖儿，更不能教孩子为了成功去耍小聪明。

第三，家长要成为学习型的父母，了解孩子身心发展规律和家庭教育知识，对孩子因材施教。比如可以设立一些容易实现的短期目标，帮助孩子实现，让孩子每天都感受到进步。

中青报·中青网记者 周易 来源：中国青年报