999澳诺品牌焕新 致力中国大健康产业

近日，999澳诺品牌进行了品牌焕新仪式。品牌焕新仪式在“逐日者毅行——启幕全生命周期健康管理新时代”为主题的2020西普会中进行，更突显了华润三九对于999澳诺品牌的重视和坚定承诺。

在品牌焕新仪式上，华润三九总裁邱华伟指出：“中国消费者的健康意识增强，对健康的关注变得全民化，拓展了大健康市场边界，出现预防、康复、保健和美丽的新市场、新赛道。作为致力于关注提升大众健康的华润三九，于2019年底全资收购钙锌品类品牌——澳诺。经过半年多的系统研究与筹备，这次进行的999澳诺品牌焕新，是999澳诺以全新形象，深耕中国大健康产业的全新起点。”

华润三九负责人表示，在未来，华润三九将继续多方位、多层级赋能999澳诺品牌，基于深刻的消费者洞察，拓宽999澳诺的使用场景，满足消费者日益增长的消费需求，释放999澳诺品牌未来的增长潜能。