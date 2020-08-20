热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

李克强对2020年中国医师节作出重要批示强调

不断提升医术水平和服务质量 进一步推动卫生健康事业改革发展

孙春兰出席相关会议并讲话

2020年08月20日09:20 来源：光明日报

　　新华社北京8月19日电 今年8月19日是第三个中国医师节。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：白衣天使，大爱无疆。新冠肺炎疫情发生以来，广大医务工作者舍己忘我，勇挑重担，全力以赴投身疫情防控，全力以赴救治患者，为保护人民群众生命安全和身体健康作出了突出重要贡献。值此中国医师节到来之际，谨向全国医务工作者致以敬意。各地区、各相关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记对今年医师节作出的重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展工作。坚持以人民为中心，进一步推动卫生健康事业改革发展，进一步加强医务工作者队伍建设，进一步营造全社会尊医重卫的良好氛围。希望广大医务工作者秉承优良传统，勇攀医学高峰，不断提升医术水平和服务质量，为建设健康中国、更好维护和保障人民健康作出新贡献。

　　庆祝2020年中国医师节座谈会19日上午在人民大会堂举行，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她向全国医务工作者致以节日问候，强调要深入贯彻习近平总书记重要指示，落实李克强总理批示要求，坚持人民至上、生命至上，弘扬和传承好在抗击疫情中展现的新时代医者精神，切实守护人民群众生命安全和身体健康。

　　孙春兰指出，新冠疫情发生以来，广大医务工作者坚决响应党中央号召，临难不避、忠诚担当，在祖国和人民最需要的时候挺身而出，哪里有疫情，哪里危险大，就冲到哪里，连续奋战、坚韧奉献，为疫情防控取得重大战略成果作出突出贡献。共治愈近8万名患者，1万多名重症和危重症患者从死亡线上挽救回来，4月中旬以来在院治疗新冠病例零病亡，充分彰显了医者仁心和精湛医术。疫情未去，要时刻绷紧外防输入、内防反弹这根弦，毫不松懈抓好常态化防控，统筹做好恢复正常诊疗秩序、深化医改、爱国卫生运动等工作，为建设健康中国、维护人民健康再立新功。各地各有关部门要大力宣传医务工作者的先进典型和事迹，认真落实各项激励政策，营造尊医重卫良好风气，将党中央、国务院的关心关爱传递给每一位医务人员。

　　座谈会上，来自抗疫一线的10位医务工作者代表作了发言。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn