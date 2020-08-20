不断提升医术水平和服务质量 进一步推动卫生健康事业改革发展

新华社北京8月19日电 今年8月19日是第三个中国医师节。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：白衣天使，大爱无疆。新冠肺炎疫情发生以来，广大医务工作者舍己忘我，勇挑重担，全力以赴投身疫情防控，全力以赴救治患者，为保护人民群众生命安全和身体健康作出了突出重要贡献。值此中国医师节到来之际，谨向全国医务工作者致以敬意。各地区、各相关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记对今年医师节作出的重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展工作。坚持以人民为中心，进一步推动卫生健康事业改革发展，进一步加强医务工作者队伍建设，进一步营造全社会尊医重卫的良好氛围。希望广大医务工作者秉承优良传统，勇攀医学高峰，不断提升医术水平和服务质量，为建设健康中国、更好维护和保障人民健康作出新贡献。

庆祝2020年中国医师节座谈会19日上午在人民大会堂举行，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰出席会议并讲话。她向全国医务工作者致以节日问候，强调要深入贯彻习近平总书记重要指示，落实李克强总理批示要求，坚持人民至上、生命至上，弘扬和传承好在抗击疫情中展现的新时代医者精神，切实守护人民群众生命安全和身体健康。

孙春兰指出，新冠疫情发生以来，广大医务工作者坚决响应党中央号召，临难不避、忠诚担当，在祖国和人民最需要的时候挺身而出，哪里有疫情，哪里危险大，就冲到哪里，连续奋战、坚韧奉献，为疫情防控取得重大战略成果作出突出贡献。共治愈近8万名患者，1万多名重症和危重症患者从死亡线上挽救回来，4月中旬以来在院治疗新冠病例零病亡，充分彰显了医者仁心和精湛医术。疫情未去，要时刻绷紧外防输入、内防反弹这根弦，毫不松懈抓好常态化防控，统筹做好恢复正常诊疗秩序、深化医改、爱国卫生运动等工作，为建设健康中国、维护人民健康再立新功。各地各有关部门要大力宣传医务工作者的先进典型和事迹，认真落实各项激励政策，营造尊医重卫良好风气，将党中央、国务院的关心关爱传递给每一位医务人员。

座谈会上，来自抗疫一线的10位医务工作者代表作了发言。