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吃中药为何要忌口

2020年08月20日09:13 来源：人民网-生命时报

主讲人：湖南中医药大学第一附属医院药学部副主任中药师 曹 臣

中药治病，正确服用是保证疗效的前提。清代名医徐大椿曾说：“方虽中病，而服之不得其法，则非特无功，而反有害。”忌口，是服用中药时的一项重要原则。

《本草纲目》记载了不少服药忌口的内容，比如甘草忌猪肉、菘菜、海藻；黄连、胡黄连忌猪肉、冷水；苍耳忌猪肉、马肉、淘米水；桔梗、乌梅忌猪肉；仙茅忌牛肉、牛奶；吴茱萸忌猪心、猪肉；丹参、茯苓、茯神忌醋等。

经过长期临床实践的总结，服中药需忌口的原因包括4个方面。

阻碍吸收。无论服用何种药物，都应避免油腻、肥厚、生硬食物，这属于服药忌口的一般通则。因为这类食物不易消化，会阻碍药物吸收。如《本草经集注·序录》载：“服药不可多食肥猪、犬肉、肥羹、鱼鲙腥臊”；《千金要方·服饵》：“凡饵汤药，其粥、食、肉、菜皆须大熟。熟即易消，与药相宜；若生则难消，复损药力”。

改变药性。有些食物会改变某些药物的药性，降低药物的疗效。服用滋补中药时，忌食生冷、油腻食物；服用活血化瘀药时，忌食蚕豆、鱼、酸冷食物；服用温里药时，不宜进食生冷瓜果等；服用清热药时，忌服烟、酒、薤（xiè）、姜、花椒、胡椒等辛辣食物；服用化湿药物时，忌食生冷瓜果、饴糖、糯米、猪肉等。

加剧病情。某些食物与中药同用，会加剧病情。比如蘑菇、香菇等食物，称为“发物”，易诱发某些疾病或加重已有疾病，触发肝阳头痛、肝风眩晕等宿疾。“发物”还易引起发热、发疮、上火、动风、生痰、胀气等，比如羊肉、猪蹄、鹅肉、牛肉、海鲜、香菜、韭菜等。治疗皮肤疮疡肿毒时，禁食“发物”。带鱼、黄鱼、鲳鱼、蚌肉、虾、螃蟹等水产品大多咸寒而腥，对于体质过敏者，易诱发过敏性疾病，如哮喘、荨麻疹。

导致其他病变。有些食物和药物同用后会导致其他病变或不良后果。比如《东医宝鉴》：“服地黄、何首乌，人食萝卜则能耗诸血，令人发早白”，意思是服用地黄、何首乌时食用萝卜，会耗诸血，使人头发早白；《本草经集注》：“有藜芦，勿食狸肉”，即如果方中有藜芦，不要食狸肉，否则可能导致腹胀。

中医治病离不开辨证论治，忌口也不能忽视“辨证论忌”。如果疾病属寒证，常见体质虚寒、大便溏薄、胃痛喜热、四肢发冷等，应忌食寒凉生冷的食物，比如西瓜、雪梨、香蕉；有热证，症状为面目赤红、发热、痔疮出血、心烦失眠等，忌食生姜、辣椒、大蒜、油炸食品。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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