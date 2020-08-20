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舌尖上的七夕：让美食也传递爱与浪漫

2020年08月20日08:53 来源：中国妇女报

“天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。”小时候的七夕，就是妈妈、外婆讲的牛郎织女的美丽神话。七夕这一天，仰望星空，遥想牛郎织女鹊桥相会，那时的我顿觉生活浪漫而美好。

如今的七夕，也是属于“有情人”的节日，买买买、送送送，表爱达意。自从2006年5月20日被列入第一批国家级非物质文化遗产名录开始，“七夕节”逐渐坐实了“中国情人节”“东方情人节”的席位。

每一种非物质文化遗产都有其独特魅力，就像是种在土地上的文明之花，需要精心呵护，更需要了解和传承。2020年的“七夕节”要比往年来的晚一些，这是每两到三年来一次的闰月“搞的怪”。在8月25日“七夕节”来临前夕，让我们走近它的“前世今生”。

七夕：天上“牛郎织女”相会，民间“女儿节”乞巧

“重日”在中国古代被认为是“天地交感”“天人相通”的日子，古代民间把正月正、二月二、三月三、五月五、六月六、七月七、九月九这“七重”列为吉庆日。七夕也由星宿崇拜衍化而来，为传统意义上的七姐诞，因拜祭“七姐”活动在七月七日晩上举行，故名“七夕”。

七夕节又称七巧节、七姐节、女儿节、乞巧节、七娘会、七夕祭、巧夕等，是中国民间别称最多的传统节日。牛郎、织女二星，分别代表耕作和桑蚕，而将牛郎织女转化成神话故事则在汉代，汉武帝在长安打造的一对牛郎织女塑像如今还在。七夕逐渐成为以牛郎织女为背景的乞巧节日，初创于东晋，兴盛于唐代，鼎盛于宋元，丰富于明清。

早在南北朝时代，“七夕节”的风俗就已形成：搭建彩楼，女人们在彩楼里摆设瓜果，焚香祭祀牛郎织女双星，向织女“乞巧”；组织月下穿七孔针的比赛；一旦有蜘蛛在作为祭品的瓜果上结网，便寓意福庆绵延。

乞巧。最早记载七夕“乞巧”习俗的是东晋葛洪的《西京杂记》：“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼，人俱习之。”唐朝诗人崔颢亦有“长安城中月入练，家家此夜持针线”的诗句，描述的就是七夕这天，无论贵妃还是平民女子，无不执行着穿针引线的“乞巧”仪式。

所谓“乞巧”，实为斗巧。指未婚女孩们在月下进行穿针比赛，一口气能穿七枚针孔者叫得巧，穿不过的叫输巧，输的女孩要送礼物给赢者。明清两代在七夕又多了一项投针活动，绣针投于水，浮在水面，验水底针影，以辨真巧。

喜蛛。蜘蛛好比织女，南北朝时期兴起一种活动，把蜘蛛放进盒中，第二天观看蛛网，比谁的蛛网密者为“巧”。

生巧芽。就是提前7天用绿豆、黄豆或豌豆在碗里生豆芽，七夕那天比谁的长得高而好看。

由于我国地域辽阔，各地都有不同的七夕风俗。比如广东称七夕为七姐诞，相传七仙女曾在凤眼果里躲避老虎，因而以此果作为祭品；广西一带，七夕要到河里沾沾七姐下凡时洗澡水的仙气；闽南和台湾的七夕，民间要为15、16岁的少年行成人礼，还要拜床母。

七夕对亚洲邻国也有影响，日本、越南和朝鲜半岛都有七夕节。毕淑敏在《蓝色天堂》里写道：据说，“七夕节”是在中国古代传入日本的，在日本原是朝廷贵族的祭祀活动，又称“乞巧奠”。从江户时代开始，逐渐成为一种民间庆祝活动。每年这个时候，大人和孩子都会聚在一起，在五颜六色的长条诗笺上，写下愿望和诗歌，连同用纸做的装饰品，一起挂在自家院内的小竹子上，此外还要在院子里摆上玉米、梨等供品，请求织女星保佑自家女孩的书法、裁衣等手艺能有所进步。

舌尖上的七夕：让美食也传递爱与浪漫

中国美食文化源远流长，每一个传统节日都有专属食物，七夕也不例外。

吃“巧果”：一些地区七夕时兴吃“巧果”，就是油炸面食。北宋《东京梦华录》中描述，七夕吃的小点心，是不分节令都有的。比如绍兴一带的巧果，就是北方过年吃的排叉。老南京人七夕吃的江米条（京果），如今也是任何季节都能吃到。山东民间则是用模具制作的焙烤面点。

除了吃“巧果”，七夕当晚还要在月下摆上供桌，置茶酒果品和香炉，对月祭拜牛郎织女。也有女子为男子制作巧果，一来显示自己的心灵手巧，二来表明自己的心意。

吃巧芽面：做巧芽面用的豆芽，要提前7天生发，待豆芽长至两三厘米长，便可做手擀面。

吃鸡：传说牛郎织女每年只有在七夕才得以鹊桥相会，而当雄鸡报晓时，他们就不得不分开了。古时人们为祈祷有情人永不分离，七月七日家家都要杀一只鸡，天亮之时公鸡就不会报晓了。

吃“花瓜”：七夕可是巧妇们大展身手的好机会，把瓜果雕刻成各种奇珍异兽，只有想不到，没有做不到。

吃五子：五子就是桂圆、红枣、榛子、花生、瓜子，寓意多子多福。

吃饺子：七夕闺蜜们一起包饺子，把一枚铜钱、一根针和一个红枣分别包到3个水饺里，乞巧后她们聚在一起吃水饺，传说吃到钱的有福，吃到针的手巧，吃到枣的早婚。

吃素面：在日本，七夕传统食物是素面。素面，据说是从中国传来的“索饼”（指面条）演变而成，也可看作是银河或织女的纺织线。煮素面，配上与七夕有关的配料更好。将秋葵切成圆片，切口会变成星形，很适合七夕；将胡萝卜、黄瓜等用星形模具切出小片并分散撒进素面里，就会形成闪烁着各色星星的“银河”，被比作织女和牛郎，配上孩子们喜欢的火腿、鱼糕等，食欲大振。

“七夕节”本是中国古代女性的节日，在历史的发展变化中，男女爱情也融入其中，体现出人们对美好真挚情感的向往和追求。因为有了“牛郎织女”的爱情传说，七夕也逐渐从“女儿节”成为了象征爱情的节日，被认为是中国最具浪漫色彩的传统节日，在当代更是产生了“中国情人节”的文化含义。但我国目前仅一些农村地区还保留着相关七夕风俗，而“乞巧”活动已经淡化，所以七夕节的文化内涵还需进一步加以挖掘、保护和强化。期待这个美好浪漫的中国传统节日，能融入更多现代元素，更好地传承和发展。（木易）

(责编：许心怡、崔元苑)


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