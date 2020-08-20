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七夕不仅有爱情还有各种趣风俗 吃石榴驱虫防疫

2020年08月20日08:49 来源：中国妇女报

七夕采药制药：除了古代女子们“蛛丝乞巧”的游戏之外，在《本草蒙筌》中还记载着七夕取食蛛丝网的方子。据说丝网可疗健忘，又能使人巧，最好是使用花蜘蛛丝。此外，《本草择要纲目》中记录着七月七日“取槐”捣汁，并用铜器盛之，可治疗五内邪气热、止涎唾、明目益气等。还有像景天、露蜂房、松子、丝瓜叶、豨签草、莲须、蒺藜子、菖蒲、瓜蒂、地榆根等药材，都在各类医书古籍中被指出七月七日的药性最佳。而不少药物的炮制时间也被提醒最好在“端午、七夕、重阳、腊日”修合。

七夕晒书晒衣：七夕还是古代的“魁星节”，同时也是个抓住夏天尾巴晒书的日子，古书记载七月七日“晒曝革裘无虫”，即把书摊在太阳底下暴晒，“晒书无蠹”也是一种风俗。在汉代，七夕还要晒衣服。当时的七月初七，豪门富室借着在这一天晒衣服来显摆自家的绫罗绸缎。

“七夕水”明目：《本草新编》中记载着古代南方人在七夕这天鸡鸣时去打江水或提井水存，用来治疗热病。光绪《惠州府志·风俗》亦记中说：“七夕，男女晨起担水贮之，谓‘七夕水’，饮之可以治疾明目”。还有七夕洗发的习俗，湖南《攸县志》记载，“七月七日，妇女采柏叶、桃枝，煎汤沐发”。

七夕吃石榴驱虫防疫：相传北宋景佑元年，闽南一带瘟疫流行，当时名医吴夲倡导大家七夕那天购食使君子、石榴来驱虫。因为石榴果皮中含有碱性物质，有驱虫功效；果实能健胃提神，增强食欲；石榴花则有止血功能，用石榴花泡水洗眼可明目。

七夕这一天，有趣的风俗那么多，你打算试试哪一件呢？

(责编：许心怡、许晓华)


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