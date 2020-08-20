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热浪滚滚易情绪“中暑” 专家支招助民众情绪“降温”

2020年08月20日08:36 来源：中国新闻网

进入末伏的上海依旧高温不减，热浪滚滚中，种种烦躁让情绪“中暑”。忍忍就能过去吗？心衰领域专家张君雅告诉记者，如果长时间出现情绪“中暑”必须及时就医，否则会带来更大的伤害。她还给民众支招助力情绪“降温”。

研究表明，当气温超过35摄氏度、日照超过12小时、湿度高于80%时，人体会处于“易激惹状态”，容易出现情绪烦躁、爱发脾气、记忆力下降等现象，即“情绪中暑”，专业术语叫“夏季情感障碍综合症”。

张雅君18日对记者解释，高温之下，人体下丘脑的情绪调节中枢会出现失调，同时由于多汗，人体内水分丢失，血液浓缩以及钾、钠、氯的流失，导致交感神经兴奋性增加，使心率加快，血压升高，产生情绪波动。此时，温文尔雅的人也会变得易怒。这位专家指出，现代的快节奏生活、各方面的压力等也会助推人们情绪不稳定。

张雅君教授表示，短暂的烦躁情绪、胸闷等症状无需过度担心，会随着高温天的结束过去；不过，如果民众一周出现3次以上胸闷、心脏极度不适等相关症状，并持续了一个月以上，影响到了生活、学习、工作、人际交往等，则需及时就医。

酷暑之下，如何给情绪降温？张君雅表示，要重视饮食起居，在尽量增加休息时间，保证充足的睡眠的同时，清淡饮食，多吃“清火”的食物；避免在最炎热时外出，也不要在封闭的空间中待得过久。

这位专家还提醒民众注意心理调节：不要生闷气，遇到不顺心的事，要学会情绪转移。少想烦心的事，多想愉快的事，保持幽默愉快的心情。(陈静 徐兰青)

(责编：许心怡、李轶群)


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