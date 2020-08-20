热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

中宣部、国家卫健委

2020年“最美医生”先进事迹发布

2020年08月20日08:05 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月19日电  （记者白剑峰）在8月19日第三个“中国医师节”到来之际，中宣部、国家卫生健康委联合发布2020年“最美医生”先进事迹，向参与疫情防控的广大医疗卫生工作者致以崇高敬意。

　　2020年“最美医生”宣传发布活动通过视频记录和现场讲述，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对卫生健康事业的高度重视，对医疗卫生工作者的关怀关爱；集中展现了在抗击新冠肺炎疫情中，广大医疗卫生工作者把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，白衣执甲、逆行出征，全心全意投入防控救治，用血肉之躯构筑起阻击病毒的钢铁长城；生动展示了以丁文祥、王文涛、王锦萍、杨惠云、肖颖彬、饶明俐、柴嵩岩、徐建国、蔡卫平、魏文斌和健康扶贫团队为代表的新时代医疗卫生工作者，牢记初心使命，坚守工作岗位，精炼医技医德，用实际行动践行着“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

　　发布仪式现场播放了“最美医生”先进事迹的视频短片，生动讲述了他们的从医之路。中宣部、国家卫生健康委负责同志为他们颁发了“最美医生”荣誉证书。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 02 版）

(责编：许晓华、许心怡)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn