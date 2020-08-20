世卫组织呼吁合理公平分配新冠疫苗

本报布鲁塞尔8月19日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织总干事谭德塞18日表示，应反对疫苗领域出现的“民族主义”，一旦确定研发出有效的新冠疫苗，世卫组织战略咨询小组将提供有关合理、公平分配疫苗的建议。

世卫组织建议，新冠疫苗分配分两个阶段。第一阶段，向“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议参与国按比例分配一定剂量的疫苗，以降低总体风险。第二阶段，考虑各国疫情威胁、公共卫生脆弱性的程度等因素，分配新冠疫苗。

谭德塞表示，卫生和社会护理机构一线工作人员是保护生命的中坚力量，面临病毒威胁的风险高。65岁以上老人和患有基础疾病的人感染新冠病毒后病亡率高，疫苗接种应优先考虑以上人群。对多数国家来说，第一阶段的疫苗将覆盖约20%的人群，包括大多数高风险人群。

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 17 版）