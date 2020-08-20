许多人渴望拥有确定性、获得安定感，然而现实生活却时常“出乎预料”，令人不得不面对种种“不确定”。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，确诊病例和死亡人数持续攀升。新冠病毒突然袭击人类，就是世界各国共同面临的一个极大的“不确定”。如何面对“最狡猾的病毒”，怎样应对突如其来的“不确定”，考验各国治理能力与真功。过去几个月，在这场没有参考答案、没有先例可循的“闭卷考试”中，我们交上了令人感佩的“中国答卷”。回顾这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，14亿中国人民同时间赛跑、与病魔较量，以“上下一条心”的坚强意志、“全国一盘棋”的举国体制、“一竿子插到底”的有力落实，筑起了抗击疫情的钢铁长城，谱写了力挽狂澜的英雄赞歌。

这次抗疫斗争，我们党经受了严峻考验，得到了群众的衷心拥护和信任。人民对中国特色社会主义制度的显著优势和巨大优越性有了更加深刻的体认。事实充分证明，这样的制度优势及其优越性，是我们最大的确定性，也是面对未知、迎接挑战的信心之源。

遭遇难以预料的情形、凡事不尽然在预期之中，乃是社会生活的常态。以更广阔视野观之，在历史的航道上，人类社会的航船并非总是行进于潮平岸阔的水域。当此之际，环顾寰宇，“黑天鹅”“灰犀牛”可能不期而至，逆全球化思潮暗流涌动，霸权主义、冷战思维卷土重来，人类再次站在了历史的十字路口。国际形势趋于严峻复杂，国内改革发展稳定任务依然艰巨繁重，我们党执政兴国所面临的风险挑战在上升。新长征路上，着眼中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，面对世情国情党情深刻变化，惟有咬定青山不放松、越是艰险越向前，用确定性战胜“不确定”。

拥抱确定性，重要的是坚定信仰信念信心，保持战略定力。大江大河波涛奔涌，冲波逆折处更显壮阔澎湃。应当看到，面对百年未有之大变局，我国发展一时一事会有波动，但着眼长远依然东风浩荡，时与势必将都在我们一边。历史已经并将继续证明，在中国共产党引领下，中国号巨轮不惧一切惊涛骇浪，经得起任何风雨洗礼，狂风打不倒，巨浪掀不翻！无论风云如何变幻，从苦难的土壤里汲取教训和智慧，在自强的信念中凝聚勇气和力量，中国人民一定能，中国一定行！

强化确定性，可贵的是坚持实干苦干奋斗，激扬精神力量。“想，都是问题；做，才是答案。”船到中流、人到半山，我们无惧风雨、意志如磐，也决不能喘口气歇歇脚。时代不会忘记实干家，历史不会辜负奋进者。坚定“无限风光在险峰”的信念，保持“为者常成，行者常至”的勇毅，激扬永远奋斗的精气神，在变化中把握确定性，在斗争中提升确定性，在改革中增强确定性，在发展中保持确定性，在开放中维护确定性，我们就能用确定性战胜“不确定”，描绘新时代中国更新更美的图画。

时节如流，击鼓催征。站立于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，奋进在民族复兴的关键一程，未来的确定性将始终牢牢握在我们自己手中。

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 04 版）