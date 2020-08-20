北京明确院前急救呼叫电话为120

北京市卫生健康委和北京市红十字会日前联合印发《院前医疗急救与非院前医疗急救分类救护的指导意见（修订版）》，自2020年9月1日起实施。指导意见明确，院前医疗急救呼叫电话为120，老百姓遇到急救、抢救的情况可拨打此号码；而非院前医疗急救呼叫电话为999，将满足老百姓出院回家、跨省转运等非急救服务需求。

据了解，院前医疗急救是指《北京市院前医疗急救服务条例》规定的院前医疗急救机构按照调度机构的调度，在将“急、危、重患者”送达院内医疗急救机构救治前开展的以现场抢救、转运途中紧急救治和监护为主的医疗活动以及与院内医疗急救机构的交接活动，呼叫电话为“120”。

而非院前医疗急救是指对《北京市院前医疗急救服务条例》规定的院前医疗急救服务之外，不需要实施急救措施的医疗护送和转运行为，包括本市行政区域内及跨省际的非院前医疗急救转诊、转院，治愈（好转）患者出院或转至护理院、康复医院、养老院，行动不便患者看病就医等提供的医疗照护类转运服务等，非院前医疗急救转运服务以及航空医疗救援服务，呼叫电话为“999”。

按照部署，自2022年起，120指挥调度中心接到非院前医疗急救服务需求或初步判定为非院前医疗急救服务需求，转999指挥调度中心受理派车。999指挥调度中心接到院前医疗急救服务需求或初步判定为院前医疗急救服务需求，转120指挥调度中心受理派车。

发生突发事件时，120指挥调度中心可根据需要联合999指挥调度中心，指挥调度999服务力量协助开展紧急医疗救援工作。重大活动、重要节日、重点场所的医疗保障任务，由政府相关部门安排。商业性活动的医疗保障任务原则上由北京市红十字会紧急救援中心承担。（记者 蒋若静）