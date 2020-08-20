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北京将实现垃圾分类入户宣传全覆盖

2020年08月20日07:54 来源：北京青年报

昨晚，北京市城市管理委员会主任孙新军做客“市民对话一把手·提案办理面对面”直播访谈节目，介绍本市加强垃圾分类，促进生活垃圾减量的做法。北京青年报记者获悉，对于老百姓反映的分类知识比较模糊的情况，北京将继续加大宣传力度。各区将逐步开启“敲门”“入户”行动，一对一上门讲解，最终实现全覆盖。

“今年以来，受疫情影响，我们在入户面对面宣传上确实受到了一些影响。于是我们调整了宣传方式，主攻‘线上’，包括制作垃圾分类电视节目、上线了微信小程序‘垃分宝典’等。”孙新军说，北京计划疫情相对稳定的时候，各区都要逐步开启“敲门”“入户”等一对一上门讲解，最终做到全覆盖。同时，组织进社区、学校、单位的宣讲活动，在疫情卡口宣传垃圾分类。特别是抓住居民下楼扔垃圾的机会，分类指导员、志愿者会在一旁及时“纠错”、现场教学。

据介绍，目前北京有2万多名垃圾分类指导员，但是相对于10万个分类垃圾桶站来说，这些“专职指导员”还远远不够，需要各种形式的补充。“因此我们也呼吁大家都来做‘编外’指导员。”孙新军说，比如党员回社区“双报到”，学生暑期在社区社会实践，还有各类志愿者都可以加入“临时指导员”的队伍。同时也特别提倡社区居民轮流“站岗”，互帮互学。

除了指导员现场值守，本市也探索了一些新手段，比如在垃圾桶旁边装监控摄像头，可以在线“云监控”，也可以离线倒查。如果居民混投垃圾被查到了，有可能就会被“敲门”。有市民提出，有的社区要求厨余垃圾要破袋，破袋过程不仅容易弄脏双手，破袋后还会导致垃圾散发臭味，请问有什么好办法吗？孙新军说，针对厨余垃圾到底需要不需要破袋的问题，从后端处理角度来看，破袋肯定比不破袋好。破袋能减少末端处理设施的压力，塑料袋很容易缠绕在刀头、转轴上，破坏后端处理设施。为了破解这个难题，很多社区因地制宜，采取了一些便民措施。比如，有的社区制作了破袋神器；有的社区在垃圾桶旁边设置了“洗手处”；有的社区提供洗手液或是消毒酒精；有的社区由指导员协助居民掀桶盖、“裸投”厨余垃圾等。一些有条件的社区还发给居民“户分桶”，厨余垃圾直接投到桶里，每天直接把桶交回垃圾驿站就可以了。

（记者 王斌）

(责编：许晓华、李轶群)


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