国家卫健委：多措并举 全力做好秋冬季疫情防控工作

人民网北京8月19日电（许心怡）19日，国务院联防联控机制就秋冬季疫情防控、医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用情况举行发布会。会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，秋冬季即将到来，国家卫健委部署全力做好秋冬季疫情防控的相关工作。

王斌介绍，一是梳理各项常态化的防控措施。结合秋冬季的特点，进一步健全重点场所、重点环节的防控方案。近期印发了农贸集贸市场新冠肺炎环境监测的技术方案，农贸集贸市场新冠肺炎疫情防控的技术指南，以及高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季疫情防控的技术方案，同时还发布了学校传染病症状监测预警技术指南，传染病疫情居家隔离期间儿童青少年近视防控指南等技术标准和措施，科学规范指导农贸市场、学校等重点场所和重点环节的疫情防控工作，进一步强化技术方面的指导。

二是国家卫健委继续会同发改、财政等部门统筹利用好抗疫国债的资金、中央预算内的投资等资金渠道，加强核酸检测能力建设。进一步开展人员培训，做好人员、设备、床位、物资等各方面的秋冬季应对疫情的准备，提升疫情应对的各方面能力。

三是会同有关部门督促指导各地紧绷疫情防控这根弦，进一步完善疫情防控的指挥系统，毫不松懈抓好外防输入、内防反弹各项工作。这个过程中，突出抓好监测预警，严格落实“四早”措施，确保及时发现、快速处置、精准管控、有效救治常态化防控机制的有效运转。这些工作措施也是秋冬季疫情防控的关键环节，同时加快核酸检测能力的建设。各个地方目前正在加强预案演练，物资储备和专业培训。

王斌呼吁，要进一步广泛开展社会宣传和健康教育的活动，持续保持公众对新冠疫情的警惕性和防范意识，继续倡导一米线、勤洗手、使用公筷这些卫生习惯和良好的生活方式。只有在政府、社会、公众共同努力下，秋冬季防控疫情的工作才能进一步落实到位。