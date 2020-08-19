热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京市明确院前急救和非急救范围

2020年08月19日13:45 来源：北京日报

　　本报讯（记者 贾晓宏）昨天，市卫生健康委和市红十字会联合印发《院前医疗急救与非院前医疗急救分类救护的指导意见（修订版）》，自2020年9月1日起实施。指导意见明确，院前医疗急救呼叫电话为120，非院前医疗急救呼叫电话为999。

　　自即日起到2021年底，120院前医疗急救服务系统将逐步以承担日常院前医疗急救服务为主，减少非院前医疗急救服务量；北京市红十字会紧急救援中心将逐步增加非院前医疗急救服务量，减少院前医疗急救服务量。自2022年起，120指挥调度中心接到非院前医疗急救服务需求或初步判定为非院前医疗急救服务需求，转999指挥调度中心受理派车。999指挥调度中心接到院前医疗急救服务需求或初步判定为院前医疗急救服务需求，转120指挥调度中心受理派车。

　　发生突发事件时，120指挥调度中心可根据需要联合999指挥调度中心，指挥调度999服务力量协助开展紧急医疗救援工作。重大活动、重要节日、重点场所的医疗保障任务，由政府相关部门安排。商业性活动的医疗保障任务原则上由北京市红十字会紧急救援中心承担。市卫生健康委将会同有关部门对本市院前医疗急救与非院前医疗急救分类救护工作进行监督指导，加强宣传引导，提高公众对急救和非院前医疗急救工作的理解和支持，规范使用院前医疗急救和非院前医疗急救资源。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn