北京市明确院前急救和非急救范围

本报讯（记者 贾晓宏）昨天，市卫生健康委和市红十字会联合印发《院前医疗急救与非院前医疗急救分类救护的指导意见（修订版）》，自2020年9月1日起实施。指导意见明确，院前医疗急救呼叫电话为120，非院前医疗急救呼叫电话为999。

自即日起到2021年底，120院前医疗急救服务系统将逐步以承担日常院前医疗急救服务为主，减少非院前医疗急救服务量；北京市红十字会紧急救援中心将逐步增加非院前医疗急救服务量，减少院前医疗急救服务量。自2022年起，120指挥调度中心接到非院前医疗急救服务需求或初步判定为非院前医疗急救服务需求，转999指挥调度中心受理派车。999指挥调度中心接到院前医疗急救服务需求或初步判定为院前医疗急救服务需求，转120指挥调度中心受理派车。

发生突发事件时，120指挥调度中心可根据需要联合999指挥调度中心，指挥调度999服务力量协助开展紧急医疗救援工作。重大活动、重要节日、重点场所的医疗保障任务，由政府相关部门安排。商业性活动的医疗保障任务原则上由北京市红十字会紧急救援中心承担。市卫生健康委将会同有关部门对本市院前医疗急救与非院前医疗急救分类救护工作进行监督指导，加强宣传引导，提高公众对急救和非院前医疗急救工作的理解和支持，规范使用院前医疗急救和非院前医疗急救资源。