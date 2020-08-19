美年健康上市五周年 持续深耕健康公益领域

8月18日，美年大健康产业控股股份有限公司（SZ002044，以下简称“美年健康”）在上市五周年暨系列公益活动发布启动仪式上宣布，将持续以在预防医学的独特优势，持续深耕健康公益，以实际行动助力“健康中国”战略。

美年健康宣布，今年，将继续与中国残疾人联合会、中国肢残人协会合作推出"爱无疆"公益助残行动。同时，将在电商平台同步发起公益募捐活动，在8月的活动周里，凡在美年健康上述电商平台购买健康体检和健康管理产品的消费者，支付的款项中均会有一定金额用于公益活动。募捐的善款将捐献给上海宋庆龄基金会，用于因病致贫或医疗条件落后地区的妇女、儿童的健康筛查，并捐助医疗物资等。当日，美年健康长期合作伙伴中国平安人寿保险也承诺，向参与线上捐赠的消费者和美年健康的老客户们免费赠送重疾险和运动意外险各5万份。"体检+保险"的双联动不仅提升了健康行业产业链的协同效益，更为百姓们送上了实实在在的福利，让健康更安心。

美年健康称，今年下半年，美年健康还将以《健康中国·体检大数据糖尿病地图》为依据，每年选定糖尿病发病率较高的2个省、10个城市开展公益防控活动。通过糖尿病普查、健康知识教育、检后管理、健康白皮书等多种形式，提高广大人民群众糖尿病防治意识，培养健康生活方式，提升糖尿病的早筛、预防和控制率。

中国肢残人协会原主席、上海市残疾人福利基金会理事长徐凤建表示：“残疾人是一个特殊群体，需要全社会的理解和关心。我们也希望能够有更多爱心企业和机构，加入到关爱残疾人的队伍当中，让残疾人的生活更具健康与活力。”

上海宋庆龄基金会代秘书长贾勇指出：“基金会非常荣幸能和这样的企业进行合作，也希望能够有更多的企业参与到公益事业中，让企业与社会形成一个可持续的良性循环，让公众共享企业和社会发展的成果。”

美年健康董事长俞熔表示："美年健康会始终站在有益于国家、社会、行业的角度，怀着对生命的敬畏，对事业的坚持，对客户健康的关心，对社会的爱心，继续在做好专业健康体检、健康管理服务的同时，进一步在影响国人健康的重大疾病预防领域进行突破，更好的加大力度支持、帮助特殊群体，凭借实际行动身体力行支持健康公益事业。"