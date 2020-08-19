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三种情况，糖友应对有方

2020年08月19日05:22 来源：人民网-生命时报

患了糖尿病后，患者们生活中会更加注意，比如“管住嘴、迈开腿”，但仍有一些问题会困扰着他们。

问题一：异常出汗。大汗淋漓是糖尿病自主神经病变的表现之一，因控制出汗神经的功能出现障碍所致。患者多表现为一动一身汗，吃饭、说话、睡觉也满身是汗，出汗部位不固定，有的是身上和脸部多汗，而四肢汗不多；有的患者是半身出汗，半身无汗；也有的是不出汗但怕热，甚至体温升高。

对于异常出汗，糖友不必过分紧张，可采用以下方法调节：遵医嘱口服B族维生素营养神经，改善神经血供，控制血糖代谢；若饭后多汗，可用抗胆碱药物。中医辨证施治，可用一些中成药调理；钙摄入不足也可能导致多汗，所以糖尿病患者更应注意补钙。另外，患者要注意不可汗出当风、汗出入水，否则很容易感冒，使血糖波动，加重病情。

问题二：腹泻与便秘交替出现。糖尿病患者由于控制胃肠道的自主神经发生病变，往往有排便障碍，以便秘多见，也有的表现为腹泻，或腹泻与便秘交替出现，让患者痛苦不堪。比如不少患者经常性便秘，几天便一次，大便干硬结球，吃了泻药就腹泻不止。有的患者会出现清晨腹泻，中医称为“五更泻”。糖友想解决便秘问题，建议做到以下几点：1.控制病情，减少或延缓自主神经病变的发生和发展；2.多吃富含膳食纤维的食物，以利通便；3.养成良好的排便习惯；4.大便秘结者可采取通便措施，比如在医生指导下使用通便剂。注意不要等到大便已经很干时再使用，到那时少量通便药效果不佳，吃多了又会引起腹泻。如果便秘的同时有腹胀感，可能是胃肠蠕动慢所致，可遵医嘱服用加强胃动力的药物。

问题三：排尿困难或小便失禁。说起糖尿病的症状，人们首先会想到多渴、多尿等，少有人知道的是，糖友也可能少尿、排尿困难，原因是患了“糖尿病神经源性膀胱”。这是一种影响糖友生活质量的自主神经病变，主要症状有尿潴留（即有较强尿意但尿不出）、尿失禁、排尿障碍；尿急、尿频、小便淋漓不尽；排尿时间延长，排尿与中断交替出现。长期尿潴留可增加泌尿系感染机会，还会造成肾积水、肾缺血，甚至坏死，从而导致梗阻性肾病和肾功能不全。患糖尿病5年以上的人中，发生该病的几率高达70%，且女性多于男性。血糖长期过高或波动过大是引起该病的根本原因。目前，临床上尚无确切有效的治疗药物，最关键的还是要积极降糖。有些病人出现症状后，误认为是前列腺增生，结果耽误了治疗。提醒大家，如果出现上文中提及的症状，特别是有糖尿病家族史、肥胖等危险因素者，应及时到医院就诊。（余 霖）

(责编：许心怡、崔元苑)


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