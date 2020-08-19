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长期飞行致宇航员视觉系统变化

2020年08月19日05:17 来源：科技日报

俄罗斯科学院生物医学问题研究所科学小组负责人、眼科专家奥尔加·马尼科近日表示，三分之一的宇航员在太空进行长期飞行之后视觉系统发生变化，但并不影响视觉敏锐度。

奥尔加·马尼科说，在长期太空飞行的情况下（3个月以上），30%的宇航员出现眼底改变，这属于航天神经眼肌综合征，但对视觉敏锐度没有影响。她称，航天神经眼肌综合征属于太空飞行医学风险范畴，其中包括视神经水肿、视网膜结构改变、眼球形状改变和远视等视觉变化。最常见的航天神经眼肌综合征是视神经盘水肿，表现程度不一，从轻微到非常明显。

奥尔加·马尼科称，出现航天神经眼肌综合征重要原因之一是在长期失重条件下颅内压力升高，但发生航天神经眼肌综合征的最终原因尚未确定。目前，由美、俄、欧、日、加等国航天机构的眼科专家组成的国际联合研究小组，正在使用统一的调查方法，继续对宇航员的视觉状况进行分析研究。为此，在国际空间站上安装了最新的诊断仪器，其中包括具有测量眼睛血液循环功能的CT机，用于监测太空飞行期间航天神经眼肌综合征最初出现时间。

奥尔加·马尼科表示，直接测量太空飞行中宇航员的颅内压力是不可能的，目前科研人员一般使用非直接诊断方法研究失重对颅内压力的影响。科研人员根据头部和颈部血管的血液循环情况间接地对颅内状况进行判断，但调节失重状态下颅内压力程度的系统很复杂，存在许多影响因素，因此关于太空飞行期间颅内压力状况的难题目前仍然没有得到解决。（记者董映璧）

(责编：许心怡、崔元苑)


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