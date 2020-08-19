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人类行为同步化策略有助防疫管理

2020年08月19日05:17 来源：科技日报

在英国《自然·通讯》杂志8月11日发表的一项人类行为学研究中，科学家巧妙地让小提琴手参与了一系列实验，借此考察人类如何在复杂网络中实现同步。研究人员发现小提琴手会利用不同的策略保持同步，并认为当前用来描述同步化的模型不适用于人类，该研究结果可对当前疫情管理等研究带来借鉴。

在自然界中，同步化是一种天然存在的现象，在动植物细胞都有发现，它们不受人为条件的干扰，有可能在接近自然的条件下出现并被我们观察到。这种自然同步化的群体，受到诸多条件的限制，其也对观察结果有很大的影响。

自组织复杂系统的共性，是自然界中的一个普遍现象，因此这种由若干个个体（振子）协作自发产生的群体同步现象，在人类群体中也有出现。但集体同步现象的动力学机制问题，依然是当今科学界尚未解决的问题之一。而此前，也有研究调研过人类集体的同步化，但这些实验很少能控制决定网络动态的参数。

鉴于此，以色列巴伊兰大学研究人员莫提·弗里德曼及其同事，通过控制职业小提琴手在一个网络中的联系，研究他们之间的同步化。研究人员让16名小提琴手反复演奏一段音乐，并收集每把小提琴的输出，同时通过降噪耳机控制向每位小提琴手的输入。这些小提琴手都无法看见彼此。在一系列实验中，研究团队调整了小提琴手能听见自己演奏和同伴演奏之间的延迟，并在不同编组和不同延迟的情况下进行了重复测试。

研究人员发现，小提琴手可以让自己的节拍最多变化3倍来与他人实现同步。他们还发现，琴手个人可以忽略干扰信号（比如另一名琴手的节拍与其他同伴不同），从而实现稳定同步。

研究人员表示，这种对网络结构和联系变化的适应能力提供了新的同步策略，这是此前模型所没有预测到的，其或能为当前疫情管理、交通管理以及股票市场动态的研究提供一定借鉴意义。（记者张梦然）

(责编：许心怡、崔元苑)


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