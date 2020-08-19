感谢有你，以生命守护生命

有这样一位医生：她经常上班第一件事不是背着药箱出诊，而是扛着一个扁担去取药。整整34年，她用并不太强壮的肩膀，挑起了一座海岛上400多名居民的健康重担。

她就是王锦萍，是2020年感动了无数人的“最美医生”之一。丁文祥、王文涛、杨惠云、健康扶贫团队……这些“最美医生”，不止有医术之精妙，还有医德之美好。

肆虐全球的新冠肺炎疫情，让我们更加深切地感受到医者之美。以生命守护生命——这样的医者，值得尊敬；这样的事业，令人动容。

筑起阻击病毒“硬核”防线

福建省福清市城头镇吉钓村，是东海上的一个小岛。船，是连接外界的唯一交通工具。

新冠肺炎疫情暴发后，作为岛上唯一的村医，王锦萍就没睡过一个整觉。从早上5点到晚上10点多，只要有船只来岛，她都会第一时间赶到码头，对所有上岛物资、人员进行检查。

留守海岛的多半是老年人，一旦疫情蔓延，后果不堪设想。“依伯、依姆，看看这些宣传图册，记得勤洗手、少出门、外出戴口罩哦。”王锦萍问诊时总不忘叮咛，晚上，她还把手机放在枕头边，就怕听不到电话声。

广东省广州市第八人民医院感染科主任医师蔡卫平不是没有怕过——17年前，他在抗击非典的第一线不幸感染病毒，躺了整整一个月。这一次，他还要去前线吗？

“我曾经历过那种绝望，深知患者求生的心情，所以作为医生，我一定要竭尽全力，把生的希望带给每位患者。”蔡卫平再次主动请缨，又站在了抗击新冠肺炎疫情的最前线。

在这个没有硝烟的战场，无数医者白衣披作甲，以血肉之躯筑起阻击病毒的“硬核”防线。

妙手仁心创造生命奇迹

70年前，一本辗转得来的美国波士顿儿童医院出版的小儿外科学专著，在丁文祥的手中发扬光大，竟促成中国小儿外科的“诞生”。

新中国成立之初，各地疫病横行，人民缺医少药。婴幼儿先天性心脏病更是“绝症”，曾是5岁以下儿童死亡最主要原因之一。

丁文祥开启了令世界侧目的艰苦攀登：从泌尿外科起步，一项项填补小儿外科领域的空白……1974年，45岁的他带领团队与上海电表厂合作，自主研发了国产小儿人工心肺机，并运用该技术成功抢救了一名18个月大的先心病患儿。众多先心病患儿从此获得新生。

如今，中国小儿心血管学科已跻身国际先进行列。当诸多荣誉涌向丁文祥，他却低调地在杏林耕耘，桃李不言，下自成蹊。

甘当人民健康“守门人”

“我不想肚子那么大起来痛死。”挖虫草的藏族姑娘卓玛（化名）最盼望见到的人，就是四川大学华西医院肝脏外科主任医师王文涛。

卓玛说的“肚子大”，其实是包虫病引发的肝部肿块。在高原牧区，它又被称为“虫癌”，手术治疗难度大，是一种严重影响少数民族地区居民身体健康的地方感染性疾病。

每年多次在藏区巡诊的王文涛，经常吸着氧气走上手术台。“体外肝切除联合自体肝移植技术”世界上只有几家医院能开展，王文涛带着团队硬是攻下了这一巅峰级的外科手术，解决了晚期包虫病治疗的诸多难题。

无影灯下的废寝忘食，柳叶刀尖的分毫不差，灾难一线的大爱无疆……如果世间有奇迹，其中一定有医者的创造。

“从投身护理工作的那天我就想好了，此生要做患者康复路上的左膀右臂。”南丁格尔奖章获得者、西安交通大学第二附属医院主任护师杨惠云说。她那看似柔弱的双手，不知从生死线上拉回多少陷入绝境的病患。

新冠肺炎疫情发生后，杨惠云主动请缨，随医院援鄂医疗队来到武汉同济医院中法新城院区，在最危险的“红区”护理危重症病人。在她带领的团队精心护理下，不少患者转危为安。

“我愿意做一辈子海岛村民的健康守门人。”王锦萍说。

以大爱托举生命，接力护佑人民健康——中国医者之魂，始终如初！

（据新华社电 记者屈婷 王秉阳 董小红）