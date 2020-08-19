热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

市场规模超6500亿元，覆盖4.6亿消费者

外卖，拼速度更拼内功

本报记者  康  朴

2020年08月19日05:03 来源：人民网－人民日报海外版

　　手机响了，“餐到楼下了，请您来取一下！”

　　天气炎热不想做饭，轻触手机屏幕点个餐，不一会儿，取餐电话就打来了——点外卖已成为当代都市生活不可或缺的一部分。中国饭店协会联合美团研究院近日发布的《2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告》显示，近几年国内餐饮外卖产业的规模逐步扩大，预计2020年线上餐饮在整个餐饮行业中的占比将超过20%。

　　

　　外卖市场仍未饱和

　　在“互联网+”浪潮下，多种生活服务业态发生着颠覆性的变化，餐饮外卖蓬勃发展尤为引人注目。

　　艾瑞咨询调查数据显示，2019年中国餐饮外卖产业规模为6536亿元，相比2018年增长39.3%。截至2019年底，中国9亿网民中外卖消费者规模约为4.6亿人，同比增长12.7%。订单量和交易金额也保持高速增长。

　　今年疫情冲击下，餐饮外卖对餐饮行业而言更为关键。此次疫情波及范围广、持续时间长，防控措施严。消费者“宅”家，餐饮行业堂食业务受到巨大冲击。在此背景下，更多用户点外卖的习惯也得到培养和强化，外卖成为许多商户最重要的营收来源。

　　中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍表示，餐饮外卖对收入总额的贡献率逐年增长，正在改变着餐饮企业利润格局，使餐饮企业在堂食以外，又打造了一个新的利润增长引擎。

　　也有专家指出，中国餐饮外卖行业市场现状趋向稳定，但市场仍未饱和。外卖产业有望在未来1-3年内发展成万亿级别规模市场。

　　健康外卖渐流行

　　外卖需求主要来自住宅区、企业写字楼、学校等场景，身处其中的“80后”“90后”甚至“00后”对线上消费的接受度更高，作为消费主力的他们，创造了更加多元化的消费需求，早、午、晚等正餐已经无法满足日益碎片化的用餐需要，加餐成为餐饮外卖的重要组成部分，美团数据显示，有两成用户会在正餐之外的时间选择下午茶和夜宵。

　　近些年《“健康中国2030”规划纲要》等政策相继出台落地，消费者健康意识不断提升。随着外卖边界不断扩大和配送能力不断增强，食物风味能够得到更好保存，更多品类产品和全时段配送成为现实。在此背景下，许多用户早已超越果腹的简单需求，点外卖不再成为将就生活的代名词，而是像到店用餐一样讲究搭配合理、营养丰富。

　　对商家而言，外卖的竞争模式由“红利驱动”转向“效率驱动”“品质驱动”。也就是说，在已经被更多人接受的前提下，留住客户相比获得流量更为重要，外卖已经从红包补贴的初期阶段，成长为比拼配送效率、餐品质量的更成熟阶段。

　　这一阶段，将更考验为消费者提供更优质产品、更及时配送的能力，而不是简单粗暴的“烧钱”能力。餐饮外卖呈现出的“爆款化”“精品化”“连锁化”和“健康化”的新趋势正是对消费需求的最新回应。

　　有专家表示，行业竞争至今，互联网餐饮外卖行业需要跳出“餐饮外卖”这一局限，更加着眼于生态圈的部署，在本地生活服务全场景业务线协调、商户数字化、配送物流网络完善等方面作出更多的努力。

　　合力提供优质服务

　　目前中国有约900万家餐饮店，今年4月，美团研究院针对商户的调查显示，有近80%的受访餐饮企业会正在或将要开展外卖业务。但这些商户多数为小本经营，自我革新意识不足，无法将人、财、物、客进行有效链接，运营效率低下。

　　相较于餐饮供应企业的分散状况，餐饮外卖平台却是高度集中的“两分天下”。艾媒咨询数据显示，美团和饿了么两大巨头占据一二线城市餐饮外卖市场份额九成以上，行业壁垒高筑，两者竞争也日趋白热化。对平台方而言，提升商户和用户黏性、活跃度十分关键。

　　在平台基础上，餐饮外卖市场已形成连接用户、商户及配送，辐射供应链、共享厨房、外卖代运营的完整生态，产业发展由初级升至更成熟的阶段，但生态体系仍有待完善，平台方霸王条款、配送骑手被恶意罚款、配送超时、食品安全、退款困难等问题亟待解决。

　　在食品安全方面，一些地方已经做出了有益探索。今年7月，江苏省南京市市场监管局出台“餐饮外卖一次性封签使用规范”地方标准。封签采用特殊材料制作，一旦开启封签或外包装损坏后，无法恢复原状，降低了配送过程中污染的可能性。标准在全省率先发布，从分类、材质、信息及使用四个方面做出了详细规定。

　　霸王条款逼迫商家二选一、高佣金等问题也让商户十分头疼。今年4月，在有关部门介入下，美团外卖决定对广东地区优质餐饮外卖商户加大返佣比例至3%-6%，扩大覆盖范围，并称尊重餐饮商户自主选择线上各类平台，支持餐饮商家自主运营私域流量的多渠道发展，美团将全面开放配送平台服务予以对接。

　　相关人士指出，外卖平台与餐饮行业已形成利益共生的关系，未来将会加强合作，共同为消费者提供更优质服务。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn