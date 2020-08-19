外卖，拼速度更拼内功

手机响了，“餐到楼下了，请您来取一下！”

天气炎热不想做饭，轻触手机屏幕点个餐，不一会儿，取餐电话就打来了——点外卖已成为当代都市生活不可或缺的一部分。中国饭店协会联合美团研究院近日发布的《2019年及2020年上半年中国外卖产业发展报告》显示，近几年国内餐饮外卖产业的规模逐步扩大，预计2020年线上餐饮在整个餐饮行业中的占比将超过20%。

外卖市场仍未饱和

在“互联网+”浪潮下，多种生活服务业态发生着颠覆性的变化，餐饮外卖蓬勃发展尤为引人注目。

艾瑞咨询调查数据显示，2019年中国餐饮外卖产业规模为6536亿元，相比2018年增长39.3%。截至2019年底，中国9亿网民中外卖消费者规模约为4.6亿人，同比增长12.7%。订单量和交易金额也保持高速增长。

今年疫情冲击下，餐饮外卖对餐饮行业而言更为关键。此次疫情波及范围广、持续时间长，防控措施严。消费者“宅”家，餐饮行业堂食业务受到巨大冲击。在此背景下，更多用户点外卖的习惯也得到培养和强化，外卖成为许多商户最重要的营收来源。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍表示，餐饮外卖对收入总额的贡献率逐年增长，正在改变着餐饮企业利润格局，使餐饮企业在堂食以外，又打造了一个新的利润增长引擎。

也有专家指出，中国餐饮外卖行业市场现状趋向稳定，但市场仍未饱和。外卖产业有望在未来1-3年内发展成万亿级别规模市场。

健康外卖渐流行

外卖需求主要来自住宅区、企业写字楼、学校等场景，身处其中的“80后”“90后”甚至“00后”对线上消费的接受度更高，作为消费主力的他们，创造了更加多元化的消费需求，早、午、晚等正餐已经无法满足日益碎片化的用餐需要，加餐成为餐饮外卖的重要组成部分，美团数据显示，有两成用户会在正餐之外的时间选择下午茶和夜宵。

近些年《“健康中国2030”规划纲要》等政策相继出台落地，消费者健康意识不断提升。随着外卖边界不断扩大和配送能力不断增强，食物风味能够得到更好保存，更多品类产品和全时段配送成为现实。在此背景下，许多用户早已超越果腹的简单需求，点外卖不再成为将就生活的代名词，而是像到店用餐一样讲究搭配合理、营养丰富。

对商家而言，外卖的竞争模式由“红利驱动”转向“效率驱动”“品质驱动”。也就是说，在已经被更多人接受的前提下，留住客户相比获得流量更为重要，外卖已经从红包补贴的初期阶段，成长为比拼配送效率、餐品质量的更成熟阶段。

这一阶段，将更考验为消费者提供更优质产品、更及时配送的能力，而不是简单粗暴的“烧钱”能力。餐饮外卖呈现出的“爆款化”“精品化”“连锁化”和“健康化”的新趋势正是对消费需求的最新回应。

有专家表示，行业竞争至今，互联网餐饮外卖行业需要跳出“餐饮外卖”这一局限，更加着眼于生态圈的部署，在本地生活服务全场景业务线协调、商户数字化、配送物流网络完善等方面作出更多的努力。

合力提供优质服务

目前中国有约900万家餐饮店，今年4月，美团研究院针对商户的调查显示，有近80%的受访餐饮企业会正在或将要开展外卖业务。但这些商户多数为小本经营，自我革新意识不足，无法将人、财、物、客进行有效链接，运营效率低下。

相较于餐饮供应企业的分散状况，餐饮外卖平台却是高度集中的“两分天下”。艾媒咨询数据显示，美团和饿了么两大巨头占据一二线城市餐饮外卖市场份额九成以上，行业壁垒高筑，两者竞争也日趋白热化。对平台方而言，提升商户和用户黏性、活跃度十分关键。

在平台基础上，餐饮外卖市场已形成连接用户、商户及配送，辐射供应链、共享厨房、外卖代运营的完整生态，产业发展由初级升至更成熟的阶段，但生态体系仍有待完善，平台方霸王条款、配送骑手被恶意罚款、配送超时、食品安全、退款困难等问题亟待解决。

在食品安全方面，一些地方已经做出了有益探索。今年7月，江苏省南京市市场监管局出台“餐饮外卖一次性封签使用规范”地方标准。封签采用特殊材料制作，一旦开启封签或外包装损坏后，无法恢复原状，降低了配送过程中污染的可能性。标准在全省率先发布，从分类、材质、信息及使用四个方面做出了详细规定。

霸王条款逼迫商家二选一、高佣金等问题也让商户十分头疼。今年4月，在有关部门介入下，美团外卖决定对广东地区优质餐饮外卖商户加大返佣比例至3%-6%，扩大覆盖范围，并称尊重餐饮商户自主选择线上各类平台，支持餐饮商家自主运营私域流量的多渠道发展，美团将全面开放配送平台服务予以对接。

相关人士指出，外卖平台与餐饮行业已形成利益共生的关系，未来将会加强合作，共同为消费者提供更优质服务。