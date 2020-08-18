皮肤感染别忽视！严重可能危及生命

炎热的夏季和干燥的冬季都是皮肤感染的高发季。如果你皮肤红肿，摸起来很疼，这很可能就是皮肤感染。有些患者会认为皮肤感染随便抹点药膏就好了，其实不然。皮肤感染的诱因是什么？该如何预防？我们一起来了解一下。

皮肤感染包括细菌导致的蜂窝组织炎和脓肿，病毒导致的各种疱疹和疣，以及真菌所致的癣，这些都算皮肤感染的范畴。

其中，细菌导致的皮肤感染较为常见。当细菌感染皮肤时，就会发生皮肤感染，有时也表现为皮肤下深层组织的感染。通常，人的皮肤上会有不同类型的细菌。如果皮肤的伤口或破裂处有细菌进入并引发感染，就会发生蜂窝织炎或脓肿。

蜂窝织炎是常见的皮肤感染之一，可引起皮肤感染区域发红、肿胀和疼痛。蜂窝织炎的症状可逐渐出现或突然出现，表现为皮肤发红，触碰患处皮肤时的疼痛、发热，患处肿胀等。某些因素会增加患蜂窝织炎的风险，包括：皮肤损伤、皮肤疾病（如脚癣或湿疹）、水肿、肥胖、糖尿病等等。

皮肤脓肿也是一种常见的皮肤感染，这是由皮肤下的脓液聚集导致的。脓肿的症状与蜂窝织炎相似，但内部有脓液，有时可以自发流出。

一旦出现了蜂窝织炎或脓肿的症状，要及时去看医生。尽管大多数蜂窝织炎的炎症在治疗后都会很快消失，但有些蜂窝织炎会扩散到淋巴结和血流，导致菌血症，引起高热和多器官功能衰竭，严重情况下可危及生命。

就医时，医生会通过询问症状和做身体检查来判断你是否出现皮肤感染。对于蜂窝织炎的治疗来说，需要使用抗生素。对于皮肤脓肿的治疗，需要切开引流，把脓液从脓肿中排出。在脓液排出后，有时还需要使用抗生素继续治疗。在某些情况下，感染严重者需要在医院治疗。

值得注意的是，任何时候服用抗生素都可能引起副作用。不同抗生素副作用不同，抗生素的副作用可能是小问题，如引起皮疹，也可能是非常严重的健康问题，如抗生素耐药感染和艰难梭菌感染。后者会引起腹泻，从而导致严重的结肠损伤甚至死亡。此外，抗生素对肝肾的毒性也很常见，会导致相关器官功能障碍，还有重症药疹，这些都有致命的可能性。因此，在服用抗生素期间一旦出现任何副作用，请及时联系医生。

如果医生开了抗生素治疗皮肤感染，请严格按照医嘱服用，并避免他人在没有合适指征的情况下服用你的抗生素。如果药物有剩余，不要把它们留到以后用。应该与药剂师讨论如何安全丢弃剩余药物。

在皮肤感染的预防方面，建议做好以下三点：

1.清洁双手。

2.用肥皂和水清洗伤口。

3.与医生讨论可以采取哪些措施预防皮肤感染，尤其是当你患有某些会使皮肤感染风险增加的疾病（如糖尿病）时，更要及时与医生沟通。

本文由上海交通大学医学博士周晓博进行科学性把关。