面对新冠肺炎疫情那些逆行的院士们

时代需要榜样，国家需要英雄。

2020年8月11日，国家主席习近平签署主席令，授予在抗击新冠肺炎疫情斗争中作出杰出贡献的人士国家勋章和国家荣誉称号的决定，授予钟南山“共和国勋章”，授予张伯礼、张定宇、陈薇（女）“人民英雄”国家荣誉称号。

令国人动容，令国人振奋！

8月17日，中国工程院党组书记、院长李晓红在该院党组会上，传达了学习习近平主席令的要求。他表示，钟南山、张伯礼、陈薇都是中国工程院院士，这充分体现了习近平总书记对科技工作者的关心。这是表彰令，更是动员令。我们要把此次表彰作为动力，为建设社会主义现代化国家而砥砺奋进！

以赤子之心为国分忧

庚子年春节前，一场突如其来的新冠肺炎疫情在荆楚大地肆虐。中国工程院党组第一时间行动起来，迅速动员和组织院士积极为党中央科学决策建言献策，牵头开展病毒溯源、疫苗药物、中医药等科技攻关。

“在这场艰巨的战役中，中国工程院的院士们在危急时刻以赤子之心为国分忧，为科学救治和科技攻关积极贡献智慧与力量，彰显了新时代科学家精神。”李晓红说。

钟南山，耄耋之年再次临危受命，敢医敢言，作出“人传人”的关键判断，拉响了疫情警报。84岁高龄的他星夜兼程为疫情防控奔波忙碌。

张伯礼，因忙于中医药临床救治引起胆囊炎复发，在武汉做了两次手术。对此他却以诗抒怀：抗疫战犹酣，身恙保守难，肝胆相照真，割胆留决断。

陈薇敢为人先，以身试药，研发了世界上第一个开展临床试验的新冠肺炎疫苗。就在8月16日，她的团队申报的首个新冠疫苗专利获批。

胸怀大局的担当精神

面对新发的新冠病毒，太多的工程院院士没有顾及被感染的风险，毅然逆行——

李兰娟深入一线，全力抢救重症、危重症患者。她在进驻武汉时曾动情地说，这次去就打算长期奋斗，自己也没有考虑什么时候回来。

王辰及时提出建立“方舱医院”的建议，有效破解应收尽收难题，搭建了患者的“生命之舱”。

黄璐琦带领首批国家中医医疗队在武汉开展中西医结合治疗，研发抗疫中药，向世人贡献了中国处方。

乔杰医者仁心，为爱而行，护佑母婴健康，点亮新生命之光。

在疫情重地，李德仁、余少华、李元元、马丁等武汉当地的院士虽身陷重围，仍坚守一线。

同舟共济，守望相助。通过药物研发、大数据分析、防护技术和医用设备研发等多种科技手段，全国各领域的院士们为快速检测、应急预警、医废处理、农产品销售、复工复产等提供了有力的科技支撑。

邓秀新成为秭归脐橙的“带货主播”、陈建峰开展可重复使用防护口罩关键技术研发及产业化、程京研制出全球首款快速检测区分多种病毒的试剂盒、曲久辉开展疫情环境风险防控科技攻关、欧阳晓平帮助武汉应急高效处理医疗卫生垃圾……

推动关键核心技术攻关

当前，疫情仍在全球蔓延，严重威胁人类的健康安全，更加凸显了加强科技支撑的重要性和紧迫性。

“我们要深刻认识严峻形势和复杂局面，增强忧患意识和风险意识，发挥国家战略科技力量作用，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作作出新的贡献。”李晓红指出。

中国工程院党组呼吁：“我们要以钟南山、张伯礼、陈薇三位院士为榜样，学习他们坚持国家至上、人民至上的理想信念；学习他们勇于担当、主动作为的忠诚品格。”

“要充分发挥国家战略科技力量和国家高端智库作用，建设好高水平高质量院士队伍，强化创新引领，致力于推动关键核心技术攻关。”李晓红表示，要为构建强大的公共卫生体系提供有力支撑，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更多智慧，积极服务经济社会高质量发展，为建设世界科技强国而不懈奋斗！

（本报北京8月17日电 本报记者 金振娅）