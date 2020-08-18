餐饮业拒绝“剩宴”：推广小份菜 持续推进光盘行动

一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。近日，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！尽管中国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

拒绝“剩宴”，中国广大餐饮企业以及相关机构第一时间行动起来。

8月12日，中国商业联合会、中国连锁经营协会、中国烹饪协会、中国饭店协会以及美团点评联合向全国餐饮行业发起了《关于制止餐饮浪费行为 培养节约习惯的倡议书》，提出当下要进一步创新宣传手段，利用企业宣传屏幕、公众号、小程序、直播等方式，将倡导文明风尚、厉行节约的行动推向深入。

《倡议书》还建议餐饮企业建立惩戒机制，在点餐环节，要对顾客履行提醒义务，对于明显超量的需求应及时劝止；对待顾客的中途加餐，餐饮企业应及时回应；对于取用自助餐造成浪费的行为，餐饮企业应事先告知需加收餐费或服务费。

“在我们这里，光盘行动没有‘休止符’。”北京某连锁自助火锅店店长许先生对记者说，“自从2013年提出‘光盘行动’以来，我们一直在倡议厉行节约，反对浪费，这几年自助餐浪费的情况有了很大改善。”记者看到，在餐厅内自助取餐处，贴着“不多拿、不浪费、践行光盘行动”的标语，许店长告诉记者，餐厅限定每位顾客就餐时间为一个半小时，如果就餐时间结束时餐盘内有剩余的菜品，支持顾客打包带走。

“疫情发生以来，我们店里的生意不是很好，但是最近正在逐步恢复，餐饮浪费的情况并不多见。”北京青柠泰餐厅一位负责人表示，如果顾客点了超出人数分量的饭菜，服务员会及时提醒顾客，并给出更加节约、健康、合理的点餐建议。“我们的打包盒也是免费的，非常支持顾客将吃不完的饭菜打包。”刘先生说。

据中国科学院地理科学与资源研究所等机构对北京、上海、成都、拉萨4个城市366家餐馆进行的实地调研发现，餐饮业人均食物浪费量为93克/人/餐，浪费率为11.7%。其中，大型餐馆、游客群体、商务聚餐等是餐饮食物浪费的“重灾区”。中国饭店协会相关负责人表示，目前行业的浪费行为主要发生在宴会和食堂上。由于宴会和食堂是短时间大量用餐，这对于企业备餐提出了高要求，备的多了吃不了，备的少了不够吃。但现在很多宴会企业已尝试提供冷餐、自助餐、位餐，食堂尽量采用自助、份菜等来减少浪费。

杜绝餐饮浪费，各地、各职能部门多措并举，打造制止餐饮浪费行为的“硬约束”。

在湖北武汉，餐饮业协会已向所有在汉餐厅发出了推广半份菜、准备打包盒的倡议，很多餐厅的堂食和外卖都推出了一份、半份、例份等规格，满足不同数量人群的就餐需求；在浙江宁波，几乎所有的餐饮店都会在醒目位置贴有“不剩饭、不剩菜”的提示，有的餐厅还推出“N-1”的点餐模式。（孔德晨）