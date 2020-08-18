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“吃相”太难看！ 网络“吃播”乱象该整治了

新华社记者 张漫子

2020年08月18日07:39 来源：科技日报

一面是一手机、一账号即可直播的“低门槛”，一面是百万年薪、千万粉丝、六位数商家合作的“高诱惑”，近年来，越来越多的年轻博主加入了“吃播”的行列。

为了给观众不断带来新的感官刺激，向流量看齐的很多“吃播”不仅内容上越趋荒唐，更在效果上冲击了珍惜粮食、爱惜食物的基本价值底线，“吃相”难看，实应整治。

“吃播”“拼命”出位为吸金

2009年起，一种“我吃饭，你观看”的直播模式在日韩等国率先发展起来，后在国内流行，被人称为“吃播”。具体而言，就是主播坐在家中或餐厅的网络摄像头前，向网友直播吃下巨量食物的过程。

因在16分20秒内直播吃完10桶火鸡面而走红的“大胃王密子君”是国内涉足“吃播”较早的主播。她凭借超大胃口直播进食各种食物，频繁刷新纪录，还因与普通人不同的胃部条件参加过某知名综艺节目的录制。

“密子君”走红之后，许多人跟风直播吃饭，效仿她的成名之路。主播通过与美食商家合作、探店试吃、贴片广告等形式，在快速涨粉后，实现了流量的灵活变现，延伸了网络“吃播”的产业链。

天津师范大学新闻传播学院教授王艳玲等学者认为，“吃播”将主播个人的进食行为搬上屏幕，在互动中使受众获得了代偿性满足、好奇心满足、虚拟陪伴、娱乐消遣等体验。

“吃播”视频短时间内成为“吸睛”的内容种类。在各平台搜索“吃播”，大量专职从事“吃播”的“美食达人”“美食博主”已通过平台V认证。短视频平台抖音以“吃播”为标签的内容分类下，有39.3万个视频，播放量达到287.2亿次。

“虐式吃播”伤身辣眼睛

为了“吸睛”，凭借出位、无下限的表演刷新观众认知，“吃播”乱象在互联网场域中愈演愈烈。

随着竞争的白热化，为争夺粉丝注意力，主播纷纷“进阶”内容，推出“10分钟吞下36个粽子”“一口一个，直播吃100对鸡翅”等高感官刺激的内容。

短视频行业工作人员透露，有商家曾对主播提出过“成功挑战30人份该品牌汉堡并拍宣传片，奖30万元”的合作要求。

市场需求触发主播不断挑战“难以置信”的食量。有人辞职成为专职“吃播员”，每天在摄像头前进食3小时。有主播为锻炼食量，持续过量饮水进食，让胃部增大一倍。

从视频弹幕中可见，广泛存在于“吃播”中的先吃后吐或边吃边吐，带来巨大食物浪费的同时，也引起网民的不适。

北京一名主播告诉记者，她去年已靠“吃播带货”过上了“日进斗金”的生活。但直到今天，“为不让粉丝离开直播间，要以最快速度把食物送到嘴里，嚼三四下就要吞下去，胃病不断。”

首都医科大学附属北京友谊医院副主任医师魏红涛说，暴食会带来急性胃扩张，所致的呕吐将加大窒息风险。而催吐则无异于“自残行为”，对食管和咽喉都会造成伤害。

直播平台务必尽快整治“吃播”乱象

“向流量看齐”“一切为了娱乐”的庸俗内容，不断消解着主播的底线，违背了勤俭节约的文明风尚，也降低了大众的审美趣味。

以食量惊人、以假吃催吐为噱头的“吃播”内容正受到网友的抵制。记者在一些热门直播视频下看到了网友“强烈要求封号”“别为赚钱糟蹋身体”等评论。

“向流量看齐的‘吃播’内容，既给主播带来不可逆的身体伤害，也将误导观众的饮食习惯。”魏红涛说，暴食不仅会导致肥胖、脂肪肝等，还易引发急性胃扩张、急性胰腺炎，有基础疾病的患者还可能诱发急性心脑血管意外。青少年处在价值观尚未成形的阶段，容易被此类具有不良饮食习惯的内容带偏，产生模仿行为，养成不良嗜好。希望平台生产更多倡导健康饮食理念、传播优秀饮食文化的视频内容。

受访学者认为，“吃播”不能止于展现食物的表层符号，更要着力挖掘传统美食的文化价值。王艳玲建议直播平台对主播提高内容发布门槛，采用身份识别等认证方式，加强内容审核和考核，筛选过滤掉猎奇、低俗的“吃播”内容，对上传不当内容的用户实行封禁制度。

目前，部分视频平台正加大对“吃播”内容的监测和管理。在B站搜索“大胃王”“吃播”等词时，出现了“珍惜粮食，合理饮食”等提示语。直播平台斗鱼表示将加强对美食类直播内容的审核，杜绝餐饮浪费，营造清朗的直播氛围。

(责编：许晓华、李轶群)


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