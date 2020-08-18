袁枚会怎么评价“吃播”

一大盆面条，吸溜吸溜咽下；一大盘酱骨头，吭哧吭哧啃完；一大碗红烧肉，呼噜呼噜吞掉……一段时间以来，不少人在各短视频平台，边吃大量食物边做直播，以求获得更多流量变现，这就是“吃播”。其中甚至还有做烤全牛、蒸骆驼、百鸡宴的，纯为吸引眼球，博取关注。

不过最近人们发现，那些粉丝成群、点赞动辄上万的“吃播”主播，纷纷下线了，饕餮视频被清空了。这是一件值得叫好的事情。

“吃播”现象的成因，暂不讨论，单说其中的餐饮浪费问题，则是板上钉钉的。有人可能会说，不就是“大胃王”在搞展示嘛，娱乐娱乐大众，跟餐饮浪费搭不上界吧？

不错，现在的生活早已不是“凭票供应”那个年代的样子了，年轻人没有饿肚子的记忆，只有挑肥拣瘦的经历，看这些“吃播”时，很难和浪费粮食挂上钩。对此首先要明确，“吃播”的实质就是浪费粮食。很多“大胃王”主播，都是直播时胡吃海塞，下了直播就催吐，不然他的身体也受不了天天这么吃。这跟拿起饭菜直接倒掉，有什么区别？就是暴殄天物。

其次，吃饭为了什么？一是摄入身体机能运转所需的能量，二是通过均衡饮食保持身体健康。换言之，就是吃饱，吃好。但是“吃播”跟这两方面没有丝毫关系，纯粹是表演。陈佩斯表演吃面条，不用真面条，也能传情达意。“吃播”这种表演，既没有技术含量，又没有社会价值，要它何用？

第三，“吃播”不尊重食物，不敬畏自然，一番饕餮背后，是对健康生活方式的践踏。衣服多得穿不完，也不能穿一件扔一件；钱多得花不完，也不能买一碗豆浆，倒一碗豆浆。这是败家行为，尽可以去鄙视。

同理，现在食物多得吃不完吗？就算多得吃不完，也不能忘了，那是大自然的馈赠，那是艰辛劳动的结果，没有人有理由糟蹋。

清代诗人袁枚是有名的美食家，他写了一本《随园食单》，介绍天下美食。在这本描写了300多种菜式的书中，专门辟有一章《戒暴殄》，头一句话说：“暴者不恤人功，殄者不惜物力。”直斥餐饮浪费现象，高扬珍惜物力理念。他要是看到“吃播”，天知道会气成什么样。

总之，健康的饮食，不是建立在浪费的基础上；健康的生活，绝非煮鹤焚琴那般大煞风景，而是如孔子所说，“饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣”。