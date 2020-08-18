中华预防医学会等机构倡议珍惜食物合理膳食

本报北京8月17日电 （记者白剑峰）为了弘扬勤俭节约的传统美德，促进合理膳食、健康饮食，在国民营养健康指导委员会办公室（国家卫生健康委食品司）指导下，中华预防医学会、中国营养学会、中国学生营养与健康促进会日前提出如下倡议：

珍惜粮食，弘扬传统美德。尊重盘中餐，粒粒皆辛苦，人人都应爱惜粮食，充分利用食物。按需选购，加工、储藏食物得当，减少产生食物“垃圾”。备餐和外卖餐食，根据用餐人数，计食计量按需选择，保证食物新鲜又避免浪费。

健康导向，促进合理膳食。按照不同年龄、身体活动和身体状况，来确定三餐食物搭配和比例，不暴饮暴食，享受食物美好。倡导合理膳食和健康生活方式，预防膳食相关慢性病，打好全家健康基础。

供餐有度，落实“光盘”行动。餐饮单位应自觉履行社会责任，主动引导消费者合理、适量点餐，推行小份菜、半份菜、套餐。选菜应食物多样、荤素搭配，按需选取，推动落实“光盘”行动。

推进食育，培育节约习惯。加强对学生“浪费可耻、节约光荣”的引导和教育，培养学生从小养成不偏食、不挑食的习惯和勤俭节约良好美德。一粥一饭，当思来之不易。小手拉大手，全家齐动员。

杜绝浪费，营造健康风尚。不铺张浪费，不过度酒宴奢华，提倡公筷和分餐制，简餐、份餐，拒绝野味。烹饪不忘少盐油糖，培养清淡口味。传承和发扬优良饮食文化，兴起节约、卫生、合理的饮食“新食尚”。

各尽其责，形成共治格局。全社会积极行动起来，长期坚持，久久为功。号召全体会员，广大疾病预防控制人员、注册营养师及其他健康促进人员，发挥专业优势，共同投身杜绝浪费行动，共建节约、健康中国。