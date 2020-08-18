中国医师节：向抗疫的白衣卫士致敬！

8月19日，第三个“中国医师节”即将到来，让人们再次回想起在抗疫斗争中奋勇争先的医生们。他们站在抗疫最前线，凭借着“敢教日月换新天”的担当精神、“不破楼兰终不还”的攻坚精神、“俯首甘为孺子牛”的奉献精神以及“天工人巧日争新”的创新精神，为社会公众筑起了一道坚不可摧的健康长城。当此际，再次向这些白衣卫士致敬，学习、弘扬他们身上的抗疫精神，是很有必要的。

担当

哪怕是未知疫情，也要冲上去

犹记疫情初起之时，不光社会大众对新冠肺炎感到陌生，医生同样也是首次面对这种新发传染病。

治病机理不清楚、传播来源还在查、治疗方案没形成、对症药物也告缺……即便如此，医生们就像没有拿枪的战士、没有铠甲的勇士，毅然担当重任，义无反顾冲了上去。

北京朝阳医院副院长、呼吸与危重症专家童朝晖，早在1月18日就抵达了这次疫情“风暴”的中心——武汉。“医生的这种工作性质决定了我们的一种使命感，见了病人就要救。”他说，“另外，我们呼吸专业的特点就是这样，面对呼吸系统传染病，我们无形中就有一种责任感，应该挑起重担。”

在武汉市金银潭医院，医护人员更是首当其冲。自2019年12月29日转入首批7名新冠肺炎患者以来，该医院600多名医护人员就没下过火线。时任院长张定宇是一位渐冻症患者，双腿已经开始萎缩。但就是这位走路一瘸一拐的院长，应对果断，指挥若定：腾退病房、新开病区，专收肺炎患者；采集病人的支气管肺泡灌洗液，送往中科院武汉病毒所进行检测。“我必须跑得更快，才能跑赢时间；我必须跑得更快，才能从病毒手里抢回更多的病人。”张定宇如是说。

什么是担当？就是病毒来了，不能等着一切都准备好了再去扛。而是在上去扛的过程中，摸清虚实、寻找规律，为以后的应对提供时间、案例、经验，甚至是教训。2月14日，国家卫健委披露，新冠肺炎疫情暴发以来，截至2月11日24时，全国共报告医务人员确诊感染1716名，仅武汉一个城市的医务人员中，就有1102人感染。

攻坚

护佑生命，中西医强强联手

从一开始，医疗救治的攻坚重点就在湖北、就在武汉。

解放军医疗队来了，全国各地的医疗队来了。340多支医疗队、4.2万多名医护人员，聚集武汉，开展了一场抗疫大会战。

“相信科学，咱们能挺过去。”这是北京清华长庚医院援鄂医疗队队长郭军和患者强调最多的话。结合不同患者的病情，他会和患者有针对性地对话，给危重症患者解释病情时说得尽可能详细些，给年轻的病人则多输入信心。

在抢救患者过程中，医务人员最感缺乏的是特效药。“我们给病人发放中药汤剂和中成药。”援助武汉一线的天津中医药大学校长张伯礼说，“集中隔离，普遍服中药，阻止了疫情的蔓延，是取胜的基础。”

面对重症患者的救治，医生不分中医、西医，不分男女，都承担起自己的使命，都做出了不遗余力的贡献。

“疫情不退，我们不走。”这句话，不光全国援助湖北医疗队的队员在说，也是各地坚守抗疫一线的医务工作者共同的信念。

解放军总医院第五医学中心呼吸与危重症医学科副主任苑鑫，在北京投入抗疫斗争。围绕提高治愈率、减低病亡率的目标，她从分子、细胞、功能等多个层面，收集患者预警信息，理性研判病情，挽救了多名危重症患者的生命。“有些患者在治疗过程中，会产生很重的心理负担，更甚者有轻生的念头。这个时候，作为一名医生，就得做到‘有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰’。”苑鑫说。

奉献

暂别家人，只为抢救更多病人

冲锋在抗疫一线的医务工作者，脱下白衣，跟普通人一样，都是皮包骨肉血，没有什么超能力，有的则是当父母的责任，做子女的义务。

北京地坛医院重症医学科主任刘景院大年三十就开始值班，连续36个小时守护在病房。抗疫期间，他和同在本院工作的妻子一度连续工作几十天，才抽空回家看了看儿子。儿子一句“爸爸妈妈终于回家了”，让刘景院两口子红了眼圈。

解放军总医院第五医学中心副主任医师秦恩强，从春节开始一直在抗疫一线战斗，忘记了今天是星期几，忘记了女儿的生日，但他没有忘记3床的老先生有高血压等基础疾病，没有忘记32床患者的血糖仍控制得不理想……“只要病房有情况，我就会毫不犹豫地冲向病人需要我的地方。”

这场没有硝烟的战争，不知检验了多少忠诚和勇敢。在疫情肆虐之际，一批广西支援湖北医疗队的队员火线入党了。“前线入党只为做冲锋的战士。”这是他们的共同心声。

伴随着支援行动，一些不幸的消息在耳边回荡：“武汉感染人数达到4万多人”“李文亮医生感染病毒去逝”“武昌医院院长刘智明感染病毒去世”“武昌医院护士柳帆因新冠肺炎去世”……这些新闻在诉说着新冠病毒杀伤力之大，传播力之强，但是没有吓倒那些甘于奉献的医护人员。

“危险和艰难更能磨炼意志。”此次火线入党的广西“90后”新党员邹炎华在日记中写道，“在国家遭遇灾难的时候，作为医护人员的我们不上，谁上？难道要老百姓上吗？”

看吧，就是这样一群最可爱的人，在用生命护佑着生命。

创新

避免无谓消耗，传播中国经验

这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。

广大医护人员在抗疫过程中，不断总结经验，创新治疗手段，避免了无谓的消耗，为保存自己、遏制病毒做出了卓越贡献，并借助新媒体将中国抗疫经验传播到了全世界。

来自解放军第980医院肝病传染科的孙殿兴，是支援中部战区总医院救治专家组成员。他在抗疫一线发现，新冠肺炎患者在进行干扰素雾化吸入治疗时，因为干扰素的作用会咳嗽。而护士就在旁边指导患者做雾化吸入，特别容易被感染。

对此，孙殿兴经过多次临床检验，发明了传染性气溶胶和飞沫阻断装置，不仅提高了新冠肺炎患者的雾化疗效，还有效降低了医护人员的感染几率。

世界卫生组织4月5日发布报告认为，中国已从疫情遏制阶段进入缓解阶段，在防控疫情方面积累了非常重要的经验。中国的疫情防控经验对于其他国家的抗疫行动，显得弥足珍贵。

3月下旬，武汉大学人民医院血液科副主任医师叶柏新，创建了三个微信群、一个企业微信群，群成员超过2000人，包括来自20多个国家的一线医务工作者，群名是“全球抗击新冠疫情一线医生交流群”。“对于新冠病毒来说，全球的医生对它都是陌生的，而且普遍有一种恐惧感。”他说，通过收集并分享抗疫知识、请专家教授开通直播、发起捐助活动，能让世界上更多医务工作者听到、看到、借鉴到中国的抗疫经验，进而从病毒威胁下救出更多人。