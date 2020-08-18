为维护人民健康筑牢坚实堤坝

设置国家重大公共卫生事件医学中心，既是对疫情防控经验的充分总结，更是全面提升我国重大公共卫生事件应对能力的长远之举

日前，以华中科技大学同济医学院附属同济医院为主体，我国目前唯一的国家重大公共卫生事件医学中心在武汉动工开建。这是全国卫生健康系统落实习近平总书记重要指示的务实举措，有助于进一步织牢织密公共卫生防护网、健全国家公共卫生体系。

新冠肺炎疫情是新中国成立以来遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，全国上下艰苦努力，疫情防控取得重大战略成果，积累了抗击疫情的中国经验。同时，疫情冲击也暴露出我国公共卫生服务体系和疾病预防控制体系存在的一些短板。习近平总书记强调，“只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障”。设置国家重大公共卫生事件医学中心，既是对疫情防控经验的充分总结，更是全面提升我国重大公共卫生事件应对能力的长远之举。

同济医院始终坚持“与国家同舟，与人民共济”，在一系列重大公共卫生事件和应急医疗救援中冲锋在前。在这次疫情防控中，同济医院实施关口前移、多学科合作和精细化管理，使重症病人病死率由9%降低至2%，这一模式被国务院联防联控机制医疗救治组发文向全国推广；在国家卫健委的领导和指挥下，与40支援鄂医疗队并肩作战，牵头制定并发布新冠肺炎重症诊疗指南和管理流程。国家重大公共卫生事件医学中心落户同济医院，这是对湖北和武汉人民抗疫贡献的肯定，对我们而言是荣誉更是责任。中心建设将着眼中国特色、世界一流，真正为维护人民健康筑牢坚实堤坝。

坚持“人民至上、生命至上”的宗旨理念。聚焦传染病、自然灾害等五大方向，形成以国家医学中心为引领，国家区域医疗中心为骨干的国家、省、市、县四级救治体系，打造预防、预警、救治、管理、培训、研发六位一体的国家重大公共卫生事件长效防控机制。

坚持“平战结合，无缝切换”的管理运行模式。平时，首席专家团队按照疾病和重大相关专业类型，分成各个工作小组开展工作。战时，主动预警、快速启动、迅速响应，合理配置资源，最大限度释放救治能力，协同后勤保障、网络技术团队，努力保障医务人员安全。

坚持“体系构建，系统整合”的建设发展路径。着力构建横向八大系统，包括救治系统、信息系统、诊断系统、调查控制队伍和网络系统、救援快速反应系统等。其中，救治系统形成从国家到基层哨点医院的完整体系；信息系统实现智慧化预警多点触发机制，做到早发现、早报告、早处置。

目前，同济医院正紧锣密鼓建立以大数据中心和预警中心为核心的智能预警系统，搭建从国家级医院到各级医院再到社区诊所之间的防控链条，以期第一时间捕捉预警信号。相信随着更多举措落地见效，国家重大公共卫生事件医学中心建设将稳步推进，织牢织密国家公共卫生防护网，为世界提供可借鉴的经验样本。

（作者为华中科技大学常务副校长、国家重大公共卫生事件医学中心主任）

《 人民日报 》（ 2020年08月18日 05 版）