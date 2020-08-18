北京将加强对农贸市场冷链物流监控

昨晚，市卫生健康委员会主任雷海潮作为政府部门一把手做客“市民对话一把手·提案办理面对面”直播间时表示，针对疫情防控，除了对发热、咳嗽症状监测之外，还要加强监控农贸市场、冷链供应链、物流状况、重点人群等等，争取及早发现及早应对。

雷海潮表示，为提高突发公共卫生事件的应急管理能力，北京今年已先后出台了《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》，市卫健委正在组织这两个文件的贯彻实施。其中，加强症状监测、提高监测预警能力，这正是文件当中所提出来的要加强的方向。

雷海潮表示，不仅是二、三级医院的发热门诊，基层的社区卫生服务中心也应该具备发现传染病患者的功能。《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》中提出，要加强社区卫生服务机构的发热哨点建设，建设200多个规范性的发热哨点，把社区看病的有可能是传染病的患者能甄别出来，把他们第一时间转诊到三级医院，使之得到及时诊断和良好的治疗。

此外，核酸检测在北京疫情防控中发挥了重要作用。北京在不断提升核酸检测的能力，雷海潮透露，北京具备核酸检测的机构已经有209所，每天完成的检测量可达到50万份以上。目前本市实验室还研究了样本混合检测方法，比如1：3或1：5的模式，也就是说，将5份样品混成一个样品检测，意味着一天能完成200多万份的检测量，这对维持城市的公共卫生安全是非常重要的保障。

雷海潮还透露，北京市每年向中小学生提供流感疫苗的免费接种，9月份开始要进入到接种季节了，他特别提醒中小学生及家长，要及时给中小学生接种流感疫苗。“因为流感症状在某种程度上和新冠肺炎症状很相似，如果通过接种疫苗预防一部分的病例发生，对我们减轻新冠肺炎防控的压力也将是有帮助的”。（记者 蒋若静）