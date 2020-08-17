中国医师协会慰问北京三家医院援鄂医疗队代表

8月14日，在第三个“中国医师节”即将来临之际，中国医师协会以岭关爱医师健康专项基金来到北京协和医院、北京朝阳医院和北京大学第三医院，看望慰问了援鄂医务人员代表。中国医师协会杨民副会长、石丽英副秘书长带队慰问了协和医院、朝阳医院、北医三院援鄂医疗队。

座谈会上，一批曾在武汉一线抗疫的战士，回忆起了当时驰援武汉抗击疫情的难忘经历。

“协和医疗队是抵达最早、坚守到最后、投入的人数最多、累计收治危重症患者最多的一支国家医疗队，圆满完成了国家交给我们的任务。”北京协和医院副院长韩丁介绍说，1月26日至4月15日，该院共186位医务人员来到武汉，整建制接管ICU病房，在重症治疗中发挥了十分突出的作用。

对北京协和医院消化内科主任助理吴东而言，在武汉前线的战“疫”中，除了抢救病人的经历，让他体会最深的还有医患之间的情谊。“疫情残酷，医院里我们全力救治每一位患者，医院外患者家属却无法探视病重的亲人。因此，医疗队规定值班的医生护士每天都要跟患者家属打个电话汇报情况，这样一个小小的举措，大大拉近了医患之间的关系。”吴东说道。

北京协和医院慰问现场。 来源：杨海丹 摄

北京朝阳医院急诊科副主任唐子人曾经有过抗击“非典”的经历，1月27日，他带领其余13名援鄂医疗队队员奔赴武汉。“那时候33岁，现在50岁，虽然年纪大了，但经历过非典，更有经验。”唐子人说，这次抗疫，无论是他们这些“老将”，还是80后、90后队员，都体现了医务工作者应有的担当。

作为武汉的三所重症医院之一，武汉协和医院西区的第一套班第一道门都是朝阳医院的医生和护士先冲进去，所有重症患者监护室的建立、规章制度和医疗制度也都由朝阳医院完成。在整个协和西区的十几个病房里，朝阳医院分管的病房，出院人数第一，死亡人数却排在最后几位。

更难能可贵的是，除了治病救人，他们还不忘传递温暖。每位患者出院时，所有医护人员都会签上自己的名字，写信送上一句鼓励的话。“我们这支队伍团结、有战斗力、有温度，未辱使命！”唐子人说。

北京朝阳医院慰问现场。 来源：中国医师协会

和唐子人一样，北医三院危重医学科副主任葛庆岗也有过抗击“非典”的经历，今年1月26日，他成了北医三院第一批援鄂医疗队的队长。

初抵武汉时，面临疫情蔓延、医护条件紧张，医疗队感受到了前所未有的压力。面对这种压力，葛庆岗暗下决心：“不求轰轰烈烈，更不用惊天动地，只要能将病人救活，早日结束这场灾难，就是最大的成就。”

葛庆岗说，过去做医生，觉得救治病人，完成自己的工作就可以，而现在面对这个职业，自觉过去的认知有些狭隘，“当国家有难的时候，老百姓需要的时候，我们医者义无反顾地到前线去，这就是职责、使命和担当所在，这就是医者仁心。”

北京大学第三医院慰问现场。 来源：中国医师协会

看望慰问过程中，中国医师协会副会长杨民表示，抗击新冠肺炎疫情的斗争中，在国家最需要的时候，广大医务人员英勇无畏、逆行出征、冲锋在前、夜以继日、连续奋战，是战胜疫情的中流砥柱、中坚力量，中国医生在这次战斗中展现出了忠诚、奉献、担当的伟大精神。

杨民称，中国医师节到来之前，中国医师队协会作为中国400多万医师的家，看望慰问援鄂医务人员，是关爱医务人员身心健康，也是要弘扬医生敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的职业精神，以及伟大的抗疫精神。