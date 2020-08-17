张伯礼：把对患者的关爱放在第一位

人民网北京8月17日电 8月15日下午，在全国卫生与健康大会召开四周年和第三个中国医师节到来之际，由人民日报社指导，人民网·人民健康主办的“人民爱医行动”年度大会在北京举行。在大会“一线讲述”环节，“人民英雄”国家荣誉称号获得者、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼通过连线讲述了自己的“战疫”见闻与感悟。

“人民爱医行动”年度大会张伯礼院士连线现场

“国有危难时，医生即战士。宁负自己，不负人民！”作为一名72岁的“医界老兵”，张伯礼院士在抗击“非典”时的誓言至今依然不改。在武汉抗疫期间，张伯礼院士曾因劳累过度做了胆囊摘除手术，术后第三天就又立即投入战“疫”工作，他笑称“把胆留在了武汉，更与武汉‘肝胆相照’了！”。张伯礼院士主持研究制定了中西医结合救治方案，指导中医药全过程介入新冠肺炎救治，取得显著成效，为疫情防控作出重大贡献。当被问及获得“人民英雄”国家荣誉称号的感受时，他却说“盛名之下，其实难副！我占了全国医护人员的功，占了中医药之功。”

“疫情来了，医务人员必须上前线去，”谈及刚刚过去不久的“战疫”时光，张伯礼院士语气坚定，“这是我们的天职。”1月26日，大年初二晚上，张伯礼院士突然接到通知，要求加入中央疫情防控指导组、飞赴武汉。他没有半点犹豫，立即投入“战斗”。“医生不是神。”张伯礼院士表示，医生不能治好所有的疾病，但要尽力付出自己的关心和关爱。

面对突如其来的疫情，没有经验，也没有特效药。根据走访医院获得的信息，张伯礼院士果断提出，应该对集中隔离人员采取中药治疗，这样既能避免错过治疗时机，也能安抚患者情绪。“服务和抚慰是第一要义。”张伯礼院士解释到，面对未知的疫情，患者免不了经受思想压力，要随时把对患者的关爱放到第一位。在这一指导方针下，方舱医院的医务人员总是耐心地给病人详细解释病情，帮助有病人卸下心理包袱。“这是我睡过最安稳的一觉”，在方舱医院经过张伯礼院士的看望后，曾有患者如此感叹。

“在武汉前线，我也深刻体会到了人民对我们的关注和支持。” 第三个中国医师节到来之际，张伯礼院士感慨，希望经此大疫，“人民爱医，医爱人民”的社会氛围能持续下去，“医务工作者要把人民的利益放在第一位，也希望大家对医学行业、医务工作者多点包容和理解。”张伯礼院士谈到。