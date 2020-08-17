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CCTV4《守望生命—2020中国医师节特别节目》8月18日19：30播出

2020年08月17日14:42 来源：环球网

8月19日，适值第三个中国医师节，今年的医师节主题为“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”。8月18日，中央广播电视总台华语环球节目中心推出了《守望生命——2020中国医师节特别节目》，回顾半年多的抗疫历程，向全国的卫生与健康工作者致以崇高的敬意。

特别节目由出征序曲、抗疫奇迹、医者奉献、中流砥柱、健康中国五个篇章，以采访与表演为主要内容形式，将镜头对准卫生与健康工作者，通过线上连线或现场采访，回顾他们的战疫故事，聆听他们的奉献付出。其中“共和国勋章”获得者钟南山，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼、张定宇等英雄人物的故事为观众树立起一面面精神旗帜，让观众在故事中感受崇高品质、激荡家国情怀。节目还聚焦“重症八仙”、张文宏教授、公共卫生医师群体等医务人员的抗疫事迹，他们以自身岗位上忘我付出，换取群众百姓在面对疫情时多一份安心。此外，抗疫一线记者、康复患者等群体以更直观的角度表达了内心的敬意与感激，以小切口、多角度的全面讲述和参演的文艺工作者一道，演绎了这场致白衣天使的精彩礼赞。

节目在学习强国、央视频平台同步直播，此外，中央广播电视总台充分发挥多平台的媒体优势，在央视频开辟了向抗疫白衣天使致敬的人像照慢直播，与节目同步播出，陆续上载并持续展示抗疫医护人员的照片；并通过CCTV健康中国开通线上致敬墙，邀请更多观众一道加入向白衣天使的表白与感谢当中。

突如其来的新冠肺炎疫情，给人类生命安全和健康带来重大威胁。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下同心、众志成城，疫情防控阻击战取得重大战略成果。这其中，广大医务工作者白衣执甲、逆行出征，为群众的安康作出了不可磨灭的贡献。《守望生命——2020中国医师节特别节目》不仅为广大卫生与健康工作者欢庆节日，更是站在决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重要时刻，推进健康中国理念之实践。节目落幕，但感动和敬意延续，伴我们继续守望相助、科学防治，直至抗疫取得彻底胜利的美好明天。

(责编：许心怡、崔元苑)


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